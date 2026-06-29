Packalénin tallin jättänyt Ze On Alma vetää henkeä – ”Tuskin startataan enää tänä vuonna”

Viime vuonna nelivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun nimiinsä vienyt Ze On Alma joutui taannoin jäämään Killerin Eliitistä pois pienen jalkavaivan vuoksi. Hevosen osalta on tehty uusia suunnitelmia, eikä se ole enää Christa Packalénin valmennuslistalla.”Oli kyllä ikävä yllätys, että Christa ilmoitti lopettavansa valmennustoiminnan. Sen takia täytyi alkaa miettimään erilaisia ratkaisuja”, omistaja-kasvattaja Krista Taipale-Kovalainen taustoittaa.”Päätettiin hänen kanssaan, että annetaan Almalle pitkästä aikaa kunnon laidunloma. Tuolla se on iloisena kesälomalaisena ainakin heinäkuun ajan, ja sitten pohditaan seuraavaa siirtoa. Kilpaura jatkuu joka tapauksessa, eikä esimerkiksi siitokseen siirtyminen ole millään lailla ajankohtaista.”Tulevan valmentajan nimi ei ole vielä tiedossa, ja starttiin tuleminen siirtyy näillä näkymin ensi kauteen.”Olen tosi tarkka siitä, millaiseen paikkaan Alma menee. Täytyy vielä keskustella Christan kanssa eri vaihtoehdoista. Nyt on senkin puolesta hyvä hetki valmistella tammaa rauhassa tulevaa siirtymää varten. Itselleni on tullut pienenä yllätyksenä, että kukaan ei ole ollut suoraan minuun yhteydessä tulevaan valmennuspaikkaan liittyen”, Taipale-Kovalainen toteaa.”Tällä hetkellä tuntuu siltä, että tuskin startataan enää tänä vuonna. Haluan, että hevonen saa syksyn aikana totutella kunnolla uusiin ympyröihin. Eihän sitä toki voi ihan varmaksi sanoa, ettei loppuvuonna kilpailtaisi, mutta tässä vaiheessa ajatukset ovat tällaiset.”.Tämän takia Ze On Alma jättää Killerin Eliitin väliin