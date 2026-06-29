Ze On Alma ja Hannu Torvinen.
Ze On Alma on voittanut urallaan yhdeksän kertaa.Kuva: Kirsi Kantokoski
Uutiset

Packalénin tallin jättänyt Ze On Alma vetää henkeä – ”Tuskin startataan enää tänä vuonna”

Uuden valmentajan nimi selviää syksyyn mennessä.
Julkaistu
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Hannu Torvinen
Christa Packalén
Ze On Alma
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