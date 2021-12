Zolamani jää pois Uudenmaan Upeimmasta – Vermon ravit alkavat keskiviikkona poikkeuksellisen aikaisin

Kolmivuotiaille Suomessa syntyneille lämminverisille rajattu kisa on tänäkin vuonna mielenkiintoinen. Voittaja palkitaan 15 000 eurolla, joten lähdöstä on muodostunut tasokas.

Yksi mahdollinen menestyjä olisi ollut loistavan kauden Timo Korvenheimon valmennuksessa tehnyt Zolamani. Ruuna kuitenkin joutuu jättämään kilpailun väliin, mutta mistään dramaattisesta ei ole kyse.

”Sille tuli joku pieni pöpö, joka on joissain hevosissa ollut. Aamulla oli pientä lämpöä, niin tietenkään ei viitsi ajaa. Parempi jäädä kotiin parantelemaan”, Korvenheimo selventää. ”Hevonen jää tämän myötä tauolle. Kausi on ollut jo pitkä, niin jäädään treenaamaan nelivuotiskautta varten.”

Zolamani on kilpaillut tänä vuonna 21 kertaa. Se on voittanut kolmesti, sijoittunut kuudesti toiseksi ja kerran kolmanneksi. Ruunan voittosumma tältä kaudelta on komeat 38 750 euroa. Viime vuonna Hevosenomistajapokaalin voittanut Zolamani on tienannut urallaan jo lähes 80 000 euroa.

Korvenheimolla on ruunan poisjäännistä huolimatta menestystoiveita keskiviikkona. Toto65-pelin päätöskohteena ravataan neljän kierroksen kisa, johon orimattilalaistreenarin tallista osallistuu kaksi hevosta. Sekä Quick Diablolla että Sahara Sandstormilla on mahdollisuus napata 5000 euron arvoinen ykkössija.

”Hyvät odotukset. Nyt on varmasti Quick Diablollekin parempi rata, kun se tykkää napakasta ja pitävästä radasta. Pari edellistä starttia on mielestäni mennyt alustojen piikkiin. Odotan sen olevan nyt paljon parempi kuin kahteen edelliseen starttiin”, Korvenheimo sanoo.

”Sahara Sandstorm nyt on aina hyvä. Se tekee harvoin huonoa juoksua.”

Poikkeuksellisen alkamisajan myötä myös keskiviikon Toto65-pelin palautusaika päättyy aiemmin. Illan pääpelin avauskohde starttaa noin kello 18.20.

Koronarajoitusten vuoksi yleisö pääsee seuraamaan raveja ainoastaan ulkoalueelle. Keskiviikon raveihin on ilmainen sisäänpääsy. Myös WC-tilat ovat käytössä, mutta muuten sisätilat ovat suljettu.