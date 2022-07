Varjoaan nopeampi

Hevosurheilu esittelee kuninkuusravien pääsarjoihin osallistuvat hevoset rankingjärjestyksessä alkaen sijalta 12. Joka päivä julkaistaan kummastakin pääsarjasta kaksi hevosta.

Varjonova

13, 22,6a, 70 000 euroa

Erikasson 20,2a – R.R. Ilotar 25,6a, Vokkerin-Liikku HÅ 24,3a

Kasvattaja Jaakko Varjonen, Rusko

Omistaja Bella Varjonen, Rusko

Omistusoikeuden vuokraaja Team Varjonova, Turku

Hoitaja Tiia-Maria Tuikka, Turku

Valmentaja Bella Varjonen, Rusko

Ohjastaja Olli Koivunen, Turku

Varjonova on 13-vuotiaana menossa kohti uransa parasta kautta, ennätyskin on peräisin viimeisimmästä startista. Tamma ilmoitettiin nyt neljättä kertaa kuningatarkilpailuun, mutta aiemmin valintaraati on jättänyt sen rannalle. Varjonova hankki tällä kertaa ansaitusti paikkansa muun muassa voittamalla A.V. Marttilan Tammasarjan kesäkuun puolivälissä.

Isä Erikasson on kaksinkertainen ravikuningas, jota valmensi nyt tätä sen tytärtä treenaava Bella Varjonen. Superjuoksija Lissun Eerikki 19,6a on Erikassonin ykkösjälkeläinen, mutta tällä kertaa sen poikia kuninkuuskilpailussa edustaa Veeran Poika 20,4a.

Emä R.R. Ilotar on jättänyt myös muun muassa Varjomannin 22,4a ja Varjotuulen 26,7a. Emänemänä se on jo viime vuoden Villinmiehen Tammakilpailun finalisti Aamun Kimallukselle 28,8ke. R.R. Ilottaren emä Silotar 23,6a osallistui neljä kertaa kuningatarkilpailuun ja oli parhaimmillaan toinen. Silottaren jälkeläisistä Sinkun Vinkku 20,2a on nähty kuninkuuskilpailussa.

Kasvattaja Jaakko Varjonen on Bella Varjosen edesmennyt puoliso. Hän kasvatti omiin nimiinsä 14 hevosta, joissa R.R. Ilottaren jälkeläisten lisäksi on muun muassa lämminverinen Simo's Shade 14,6a.