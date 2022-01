Voittokulku sai jatkoa tauoltakin – ”Meni kuin hölkkää vaan”

Viime helmikuussa tullut hankosidevamma pakotti Night Guardin pitkälle huilille. Se ei ulospäin näkynyt missään ruunan palattua tositoimiin komeassa kunnossa. Harri Koivusen valmennettava kiihdytti heti siivekkeen takaa vanhaan malliin.

”Hevonen lähti pitkästä tauosta huolimatta itsestään hyvin matkaan. Saatiin ajaa keulassa oman mielemme mukaan ”, Olli Koivunen kertoi radan voittajahaastattelussa ja ihasteli ruunan kapasiteettia ja juoksutekniikkaa.

”Night Guard on juuri sellainen, mitä hyvistä hevosista usein sanotaan, ettei vauhti tunnu niiden kyydissä miltään. Tämä on niin isokin, että tuollainen 17-vauhti on sille kuin hölkkää vaan, eikä se siinä oikein keskitykään juoksemiseen. Sillä on helppo tyyli ja pitkät liikkeet.”

Olli Koivunen arvioi Night Guardin kehittyneen etenkin henkisellä puolella. Vielä ennen kilpailu-uran alkua 4-vuotiaana, samoin kuin sen ensivaiheessa, hevosen käytös aiheutti paljon harmaita hiuksia.

”Kun Night Guard tuli Metsämäkeen, se oli tosi hankala alkuun eikä meinannut pysyä radalla lainkaan. Se meni mihin sattuu”, Koivunen kuvaili. ”Oli ihan viittä vaille, että olisi ollut pakko nostaa sen kanssa kädet pystyyn. Vaikka hevonen oli vähän hassu kaikessa muussa käyttäytymisessään, niin heti huomasi, että sillä oli tosi hyvät potkut, kun ajoi lujaa. Varsinkin kun se alkoi startata, silloin tajusi, kuinka hyvä yksilö on kyseessä, kun se voitti joka kerta, vaikka ajoi kuinka päin.”

Pikkuyllättäjien Arrogancen ja Lumi-Rikun käynnistämä T5-peli jäi lopulta suosikkivoittoiseksi Night Guardin, Let’s Get It Upin ja Vuaran Viiman vietyä kolme viimeistä kohdetta.