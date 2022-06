Whole Lotta Love on Kymi Grand Prixin kahdeksas hevonen – kaksi nimeä julkaistaan rata-arvonnan yhteydessä

Whole Lotta Love oli mukana Kymi Grand Prixissä myös kaksi vuotta sitten, jolloin se sijoittui seitsemänneksi. Ruuna tuo kisaan myös vahvaa kymenlaaksolaisväriä, sillä sen omistaa ja on kasvattanut For You Kotka Oy. Urallaan 22 kertaa voittanut ja yli 359.000 euroa tienannut Whole Lotta Love on tällä kaudella startannut vasta kolme kertaa, tuoreimpana tuloksenaan kolmas sija Belgian Monsista.

”Valmentaja Daugeardin mukaan hevonen on nyt noussut huippukuntoon, ja sen pitäisi Kouvolassa pystyä hyvään suoritukseen. Toissa kerralla Vincennesissä hevonen meni kovassa Zaccaria Barin voittamassa lähdössä tuloksen 11,0 täyden matkan ryhmässä. Daugeard saapuu itse ohjastamaan hevosta Kouvolaan”, kertoo raviradan toimitusjohtaja Arto Hytönen.

Whole Lotta Loven mukaantulon jälkeen jäljellä on vielä kaksi paikkaa. Nämä osallistujat julkaistaan maanantaina klo 12 käynnistyvässä rata-arvontatilaisuudessa. Rata-arvonta on seurattavana suorana lähetyksenä Kouvolan raviradan Facebook-sivuilla.

Kouvolan tiedote

Kymi Grand Prixiin tulonsa vahvistaneet osallistujat:

Calle Crown

Ce Bello Romain

Earl Simon

Jason’s Camden

Night Brodde

Oscar L.A.

Whole Lotta Love

Önas Prince