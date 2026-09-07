HU kysyy: Miksi Forssan Lady-liiga rajattiin vain Pilvenmäen ravinaisille?

Ilman alueellisia rajauksia Lady-liigan lähdöt ovat koonneet keskimäärin hyvin hevosia, ja perumaan niitä ei ole jouduttu koskaan aikaisemmin. Miksi Forssan Lady-liiga rajattiin vain Pilvenmäen ravinaisille?

”Kyseessä on perinteinen Pilvenmäen ravinaisten Mestaruusajo. Se laitettiin myös Lady-liigan lähdöksi, kun tätä mahdollisuutta liigan järjestäjälle tarjosin hänen kysyessään ratojen mukanaoloa. Sama käytäntö oli myös Turun ravinaisten mestaruusajossa (7.8)”, Lännen Ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves aloittaa.

”Helposti varmaan ajattelee, että pitäisi järjestää molemmat erikseen, mutta isossa kuvassa ohjastajarajoitettujen lähtöjen suhteellinen määrä on noussut niin suureksi, että se rajoittaa kilpailemista etenkin tietyillä hevosjoukoilla liikaa. Ravien määränkin vähentyessä ohjastajarajoitetuista lähdöistä on myös pakko tinkiä. Niitä on naisten lisäksi esimerkiksi amatööreille, nuorille ja kokelaille.”

”Toinen asia on se, että ratakohtaisissa ravinaisten lähdöissä alkaa olla sen verran vähän ainakaan hevosia ajettavaksi saavia ohjastajia, että näiden lähtöjen mallia pitää puntaroida. Hyvin todennäköisesti ensi vuodesta alkaen Forssan ja Turun ravinaisten mestarit ratkeavat kaikille naisille avoimessa lähdössä, jossa korkeimmin sijoittunut jäsen on oman ratansa mestari”, Ingves visioi.