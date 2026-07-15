HU kysyy: Miksi Maxivisionin ravitarjonta supistui?

Hevosurheiluun otti yhteyttä lukija, joka oli tilannut Maxivisionin boksin, koska siinä näkyi kuusi ravikanavaa ja kotimaan ja ulkomaan ravien välillä oli helppo surffata. Nyt ravikanavien määrä on pudonnut yhteen. Miksi näin?

"Olemme uudistaneet TotoTV-jakelua vastaamaan paremmin muuttuneita katselutottumuksia ja eri jakelupalveluiden käyttöä. Uudistuksen yhteydessä Maxivisionissa tarjolla olevien ravikanavien määrä on muuttunut", Veikkauksen tv-tuotannoista vastaava Timo Lämsä vastaa.

"Samalla TotoTV:n maksutonta saatavuutta on laajennettu. TotoTV:tä voi seurata maksutta Veikkauksen verkkosivuilla ja mobiilipalvelussa sekä Ruudussa, jonka kautta lähetykset ovat helposti katsottavissa myös suurelta televisioruudulta."

"TotoTV näyttää kaikki Suomessa ajettavat ravit sekä erittäin kattavasti kansainvälistä hevosurheilua lähes ympäri vuorokauden. TotoTV katsominen ja seuraaminen on nykyään helpompaa ja kattavampaa kuin koskaan aiemmin", Lämsä lisää.