HU kysyy: Miksi ravilähetykset 19-kanavalla loppuivat?

”Katselutottumukset ovat siirtyneet vahvasti digitaalisiin palveluihin, ja siten myös TotoTV:n tulevaisuus on digitaalisissa kanavissa. Ymmärrämme, että muutokset aiheuttavat kysymyksiä, mutta suosittelemme ehdottomasti siirtymään katsomaan TotoTV:tä Ruutu-palvelusta tai veikkaus.fi:n tai Veikkauksen sovelluksen kautta. Ruutu-palveluun siirtymisen jälkeen asiakkaalla on käytössään aiempaa laajempi ja joustavampi tapa seurata raviurheilua.”