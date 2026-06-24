HU kysyy: Miksi ravilähetykset 19-kanavalla loppuivat?
Moni antennitalouksien 19-kanavan katsoja pettyi viime viikolla, kun lähetystä Vermon Toto75-raveista ei tullutkaan ja koko kanava katosi kanavaluettelosta. Miksi ravien antennijakelu loppui,. Veikkauksen tv-tuotantopäällikkö Timo Lämsä?
”Katselutottumukset ovat siirtyneet vahvasti digitaalisiin palveluihin, ja siten myös TotoTV:n tulevaisuus on digitaalisissa kanavissa. Ymmärrämme, että muutokset aiheuttavat kysymyksiä, mutta suosittelemme ehdottomasti siirtymään katsomaan TotoTV:tä Ruutu-palvelusta tai veikkaus.fi:n tai Veikkauksen sovelluksen kautta. Ruutu-palveluun siirtymisen jälkeen asiakkaalla on käytössään aiempaa laajempi ja joustavampi tapa seurata raviurheilua.”
”Harava-antennijakelua on välitetty keskiviikkoisin ja lauantaisin, mutta nyt ravit ovat katsottavissa Ruudun kautta päivittäin ja merkittävästi paremmalla laadulla. Ruutu-palvelussa voimme jakaa TotoTV:n kuvaa korkearesoluutioisena lähetyksenä ja 24/7. Palvelun kysyntä on ylittänyt korkeat tavoitteemme, ja ehdottomasti palvelun tulevaisuus on siellä.”
Toimitukseen tulleen palautteen perusteella lähetysten loppuminen tuli monelle yllätyksenä. Tiedotettiinko asiasta riittävästi?
”Asiasta tiedotettiin useassa kanavassa, myös Veikkauksen Ajankohtaista-osiossa, ja muutosta käsiteltiin TotoTV:n studiolähetyksessä 10.6. Myös VeikkausTV-19 -kanavalla on ollut 10.6. alkaen planssi, jossa katsojille on kerrottu muutoksesta ja ohjattu seuraamaan TotoTV:tä Ruutu-palvelussa sekä osoitteessa veikkaus.fi/toto.”
”Toivomme että kaikki asiakkaat löytävät hyvän tavan jatkaa päivittäin ravien seuraamista TotoTV:n kautta vaikka jokaisena viikon päivänä.”