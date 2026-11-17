V5-pelissä veikataan yhden lähdön viittä ensimmäistä hevosta, jolloin se muistuttaa kovasti jo aiemmin Suomeen tullutta Quinte+-peliä. Miten V5 eroaa Quinte+:sta?

”V5 on suoraviivaisempi peli kuin Quinté+. V5:ssä painotetaan erityisesti täysosumia”, Veikkauksen Juha Ahjolinna aloittaa.

”V5-pelin vähimmäisrivipanos on 1 euro Quinté+:n 2 euron sijasta. V5:ssä on kolme voittoluokkaa Quinté+ neljän sijaan, ja huomattavasti suurempi osuus jakosummasta kohdistuu viiteen hevoseen oikeassa järjestyksessä. V5-pelissä jakamattomat voitot siirtyvät seuraavalle päivälle, joten bonuskierroksia kertyy usein. Tämä kiinnostaa varmasti suomalaisia asiakkaitamme.”

V5 tunnettiin takavuosina Suomessa ja tunnetaan edelleen Ruotsissa pelinä, jossa veikataan viiden lähdön voittajia. Eikö V5-nimessä ole sekaannusten ja väärinkäsitysten vaara?

”V5 on Veikkauksen vanha ja tunnettu hevospelibrändi, jonka päätimme tuoda takaisin käyttöön. Ranskassa peli tunnetaan nimellä Super Pick5, mutta halusimme Suomessa hyödyntää asiakkaillemme hyvin tuttua nimeä. V5 on tuttu asiakkaillemme, ja tuomme sen ilolla käyttöön.”

”Emme usko nimen aiheuttavan sekaannusta. V5 on erinomainen päivittäinen peli, jossa on mahdollisuus suuriin voittoihin. Uskomme, että tuttu nimi auttaa suomalaisia hevospelaajia löytämään uuden pelin”, Ahjolinna päättää.