HU kysyy: V75 palaa Ruotsin pääpeliksi – tuleeko Veikkauksen asiakkaille muutoksia?

ATG on ilmoittanut V75:n rivihinnan nousevan 50:stä 60:een äyriin ja pelin voitavan kohdistaa muilla kuin jackpot-kierroksilla vain 7 oikein -voittoluokkaan. 7 oikein -voiton saa tuolloin 2,5-kertaisena.

Suomessa Toto75:n nimellä pelattavan pelin rivihinta on ollut tähän asti 5 senttiä. Nouseeko rivihinta myös Suomessa?

”ATG:n pääpelin jatkuvat muutokset ihmetyttävät. Veikkauksella Toto85-peli keräsi selvästi enemmän peliä kuin Toto75, johon nyt palataan. Pelin suosioon Veikkauksen asiakkailla varmasti vaikutti suomalaispelaajien hyvä menestys pelissä. Sekä suuria että pieniä voittoja on tullut jatkuvasti Suomeen Toto85-pelistä merkittävissä määrin”, Veikkauksen Juha Ahjolinna aloittaa.



”Tavoitteemme on, että Ruotsin Toto75 palaa myyntipaikkojen tarjontaan. Vahvistamme ja tiedotamme myöhemmin tarkat peliehdot, kun keskustelut ATG:n kanssa on saatu päätökseen. Keskitymme ensin toisen pelin lanseeraukseen, josta tiedotamme lisää ensi viikolla."