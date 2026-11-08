Heikki Mikkoselle isyys on aina ollut yhdenlainen unelma.
Heikki Mikkoselle isyys on aina ollut yhdenlainen unelma.Kuva: Anu Leppänen
Ajankohta

Isänpäivä on joka päivä – tunnetut raviurheilijat kertovat isyydestä

Raviurheilun ja isyyden yhdistäminen ottaa paljon, mutta antaa sitäkin enemmän.
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Lauri Hyvönen
Iikka Nurmonen
Heikki Torvinen
isänpäivä
Heikki Mikkonen