Evartti toi Kaukosen pojalle tonnin täyteen – "Veri veti ravivalmentajaksi, ja tässä sitä nyt ollaan"

"Aina olen elätellyt suuria ja yrittänyt tehdä töitä haaveiden toteutumisen eteen. Kukaan ei usko, jos et itse usko. Ohjastin elämäni ensimmäisen voiton valmennettavallani My Last Hopella kotikylällä Kaukosessa vuonna 1999. Se oli Hopealoimiajo ja ykköspalkinto 1200 markkaa. Paikan päällä oli paljon tuttuja ja sukulaisia. Muistan hyvin, kun siinä mietin, että jonain päivänä voitan sitten Kultaloimen Porissa. Sellaista se ajatuksenjuoksu siihen aikaan oli", Ojanperä nauraa.

Viikonloppuna, 27 vuotta myöhemmin, Antti Ojanperä otti 1000:nnen voiton valmentajana.

"Pitkä matka on kuljettu tähän pisteeseen. Päättäväisyyttä on pitänyt olla, mutta ei tätä yksin ole saatu aikaan. Jutta (Ihalainen) on ollut tietysti kaikista tärkein lenkki. Hän on monessa kohtaa joutunut koville. Sen lisäksi pitkät kumppanuudet, hevosenomistajat, työntekijät, eläinlääkärit, hierojat, perhe ja ystävät ovat mahdollistaneet kaiken. Tämä on ollut koko porukan homma, hienoja ihmisiä on tässä kulkenut rinnalla. Jokainen, joka raviurheilun parissa tekee töitä tietää, ettei se ole helppo matka kenellekään. Sitä joutuu jokainen venymään", Ojanperä pohtii.