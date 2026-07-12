Kohti Kuninkuusraveja: Olavi Inkisen vuosikymmenten työ toi kutsun Kuninkuusravien Legendat-lähtöön

Jääravit nousivat nopeasti yhdeksi Pirkanmaan tunnetuimmista talvitapahtumista. Yksi Inkisen näkyvimmistä aikaansaannoksista syntyi lähes sattumalta. Idea Sarkolan jääraveista sai alkunsa soutureissulla, kun hän totesi järven olevan erinomainen paikka ravien järjestämiseen.

Ajatus vietiin käytäntöön, ja Sarkolassa järjestettiin lopulta yhteensä 11 jääravit. Viimeiset jääravit ajettiin vuonna 2017. Inkinen toimi tapahtuman vetäjänä alusta alkaen, ja ravit kasvoivat yhdeksi Nokian suurimmista talvitapahtumista. Parhaimmillaan tapahtumaan myytiin noin 1500 lippua, mutta paikalla oli väkeä vieläkin enemmän.

Jääravit olivat paljon enemmän kuin ravitapahtuma. Koko kylä osallistui niiden järjestämiseen, yhteistyökumppanit tukivat tapahtumaa, lapsille järjestettiin ilmaista ohjelmaa, ja tapahtuman tuotot käytettiin Sarkolan kylän hyväksi. Niillä hankittiin muun muassa kalustoa ja rakennettiin matonpesupaikka, joka on edelleen kyläläisten käytössä.

"Lapsille oli moottorikelkka-ajelua ja hevosajelua. Oli makkaranpaistoa, hernesoppaa ja kahvia. Ja kaikki osallistujat saivat palkinnon. Vaikka hevonen hylättiin, niin silti sai rehusäkin tai jotakin muuta mukaan. Pokaalit menivät parhaille. Ihmiset ihmettelivät, kuinka tämä kaikki on mahdollista. Sanoin aina, että sitä vartenhan tätä tehdään, että saadaan ihmiset tänne jäälle raveihin viihtymään. Lapset viihtyivät ja niin myös aikuisetkin."