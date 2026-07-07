Tässä ovat Teivon 12 kunkkarilegendaa

”Kaikki osallistujat ovat tehneet pitkän ja kunnioitettavan työn suomalaisen raviurheilun hyväksi, ja monilla on vahva yhteys joko Teivoon tai täällä aiemmin ajettuihin Kuninkuusraveihin. Esimerkiksi Olavi Inkinen ja Jorma Kontio ajoivat jo Teivon avajaisraveissa yli 50 vuotta sitten”, Lännen ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves kertoo Kuninkuusravien tiedotteessa.

Mukana lähdössä ovat seuraavat ohjastajat:

Tuija Irri (Sastamala)

Tuija Irri kuului aktiiviaikanaan maamme arvostetuimpiin naisohjastajiin ja -valmentajiin. Lopullinen läpimurto ravikansan tietoisuuteen tapahtui hänen laajentaessa toimintansa Teivon ratavalmentajaksi. Menestysvuosiensa ansiosta Irri oli omiaan raivaamaan polkua tuleville ravialan naisammattilaisille. Puolisonsa Karin kanssa hän on vuosien varrella ollut vahvana tukena myös perheen lapsille Jonnalle ja Joni-Petterille, jotka molemmat tekevät tällä hetkellä omaa uraansa raviammattilaisina.

Olavi Inkinen (Nokia)

Olavi Inkinen on pitkän linjan pirkanmaalainen hevosmies, joka juhli lähtövoittoa jo Teivon historian ensimmäisissä raveissa. Hänen valmennuksestaan on nähty vuosien varrella ykköstason suomenhevosia aina kuninkuuskilpailun pyörteissä saakka. Inkinen on tehnyt merkittävää työtä myös pirkanmaalaisen raviurheilun hyväksi niin hevosjalostusliiton luottamustehtävissä kuin alueen ravikulttuurin ja yhteisöllisyyden rakentajana. Pitkä elämäntyö on tehnyt hänestä oman alueensa tunnetuimpia toimijoita hevospiireissä.

Heikki Torvinen (Jämsä)

Heikki Torvinen teki upean uran erityisesti suomenhevosten parissa. Menestyshevosista muistetaan parhaiten täryjyrä K.K. Kössi sekä tähtitamma I.P. Vipotiina, jonka nuoruuden saavutukset ennen läpimurtoa avoimelle tasolle tulivat Torvisen tallista. Torvinen saavutti lukuisia arvovoittoja Kriteriumin ja Derbyn kaltaisissa klassikkokilpailuissa. Suvun vahva raviperinne jatkuu, sillä pojat Hannu ja Jukka ovat nousseet ryminällä maamme kärkiohjastajien joukkoon.

Risto Airaksinen (Hollola)

Risto Airaksinen teki pitkän uran ammattivalmentajana niin Ruotsissa kuin Suomessa ajaen yhteensä lähes 1300 voittoa. Nuorena miehenä tehty loikka länsinaapuriin antoi mainiot eväät luoda myöhemmin hieno ura kotimaan kamaralla. Airaksinen hevosenlukutaitoa arvostetaan tänäkin päivänä suuresti raviurheilupiireissä. Hänen eniten huomioita saanut saavutuksensa lienee poikkeuksellinen voittoputki. Airaksinen ohjasti nimittäin vähintään yhden voiton jokaisena vuonna aikajanalla 1967–2023.

Markku Nieminen (Urjala)

Markku Nieminen kuuluu suomalaisen raviurheilun menestysvalmentajiin. Hän vaikutti Teivossa lähes 50 vuoden ajan ollen näin ravikeskuksen pitkäaikaisin aktiivitoimija. Seitsemän kertaa Vuoden valmentajaksi valitun Niemisen valmennuksesta on noussut huipulle Passionate Kempin johdolla valtava määrä oman aikansa huippuhevosia. Hänen valmennettavansa ovat menestyneet mainiosti myös kansainvälisillä kilparadoilla. Niemistä voidaankin pitää yhtenä koko suomalaisen kärryurheilun legendaarisimmista nimistä.

Pertti Puikkonen (Mikkeli)

Pertti Puikkonen kuuluu hänkin suomalaisen ravikentän tunnetuimpiin ammattivalmentajiin. Yli 3200 kilpailuvoittoa saavuttanut Puikkonen teki menestyksekkään uran Vermon valmentajana. Laulava raviratojen väriläiskä muistetaan erityisesti kolminkertaisen ravikuningattaren I.P. Vipotiinan valmentajana, jolla hän ohjasti himoitun tittelin vuosina 2009, 2010 ja 2011. Teivon edellisissä Kuninkuusraveissa parivaljakko juhli siis kolmatta peräkkäistä seppelettä kaikkien aikojen nopeimmalla kuningatarkilpailun kokonaistuloksella.

Pekka Vilpponen (Mikkeli)

Pekka Vilpponen kirjoitti nimensä ravihistorian kirjoihin ja kansiin Teivossa vuonna 1995, kun hänen ohjastamansa Rikhart ravasi ravikuninkaaksi. Eteläsavolainen pitkän linjan raviammattilainen saavutti urallaan yli 500 kilpailuvoittoa. Rikhartin kuninkuus oli hyvin ansaittu kruunu miehen pitkälle taipaleelle raviurheilun parissa. Teivon Kuninkuusravien legendat-lähdössä parin vuoden kilpailutauolta palaava Vilpponen pääsee jälleen fiilistelemään yli 30 vuoden takaisia muistoja raviurheilumme huippuviikonlopussa.

Pekka Yli-Houhala (Tampere)

Teivossa ja Laukon kartanossa pääosan urastaan vaikuttanut Pekka Yli-Houhala kuului aikansa huippuammattilaisiin. Uran tähtihetket rakentuivat pitkälti Houston Laukon ympärille, jota hän valmensi koko sen kilpauran ajan. Yli-Houhalan valmennuksessa Houston Laukko nousi kansainväliseksi tähdeksi voittamalla huippulähtöjä ympäri Eurooppaa. Huipulle miehen käsistä nousi myös useita muita suurkilpailuvoittajia, mutta juuri menestys Houstonin kanssa teki Yli-Houhalan tunnetuksi myös maamme rajojen ulkopuolella.

Seppo Suuronen (Juva)

Seppo Suuronen kuuluu Kuninkuusravihistorian menestyneimpiin valmentajiin. Hänen käsissään ovat nousseet ravikuninkaaksi Patrik, Villihotti ja V.G. Voitto. Historiaa tehtiin Teivon Kuninkuusraveissa 2011, kun Suurosen tallin Villihotti ja Tuokkolan Touho ottivat kuninkuuskilpailussa kaksoisvoiton. Valmentamisen lisäksi Suuronen tunnetaan palkittuna suomenhevoskasvattajana. Tämän vuoden Kuninkuusraveihin Suurosen talli lähtee jälleen vahvoista asetelmista, sillä V.G. Voitto on yksi kovimmista kuninkuuskandidaateista.

Veikko Leinonen (Forssa)

Veikko Leinonen tunnetaan suomenhevososaajana ja pitkän linjan raviammattilaisena, joka on tehnyt elämäntyönsä kantahämäläisen raviurheilun parissa. Hänen valmennuksestaan ovat nousseet ykköstasolle tunnetuimpina Hero II ja H.V. Tuuri. Leinonen on tunnettu taitavana valmentajana, kasvattajana ja ennen kaikkea hevosmiehenä. Työ hevosten parissa jatkuu edelleen Forssassa yhdessä tyttären Elina Leinosen kanssa, joka on puolestaan noussut vahvasti esiin nuorena ohjastajalupauksena.

Pauli Raivio (Hankasalmi)

Pauli Raivio on tehnyt pitkän uran erityisesti suomenhevosten valmentajana. Hankasalmelainen Raivio juhli uransa suurinta saavutusta Lahdessa vuonna 2019, kun hänen valmentamansa Tähen Toivomus ravasi ravikuninkaaksi. Raivion käsistä on noussut myös muita menestyneitä hevosia, kuten Ellin Sisu ja Visul, ja hänen valmennettavansa ovat menestyneet laajasti lähes kaikissa suomenhevosten suurkilpailuissa. Raivion arvostus erityisesti suomenhevospiireissä on todella suuri.

Jorma Kontio (Ruotsi)

Jorma Kontio on Euroopan toiseksi voitokkain ohjastaja. Uran alku sai ratkaisevan sysäyksen Teivosta, jonne Kontio valittiin valmennustallia pitämään vuonna 1976 ravikeskuksen alkuaikoina. Näin alkoi matka, joka kuljetti hänet lopulta Ruotsiin, ja sitä kautta yhä suurempiin saavutuksiin. Yli 12 000 voittoa sisältävä ura jatkuu edelleen sisältäen lukuisia niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin suurkilpailuvoittoja. Pitkään tavoittelemansa ravikuninkuuden Kontio voitti Jokivarren Kunkun kanssa Joensuussa vuonna 2015.