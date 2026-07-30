Mitä Kuninkuusraveihin saa tuoda mukanaan ja muita usein kysyttyjä kysymyksiä

Millaista ruokatarjontaa radalta löytyy?

”Kuninkuusravien alueelta löytyy vaihtoehtoja kotiruokalounaasta burgereihin, riistaherkkuihin, lettuihin ja kahvilatuotteisiin. Teivon omat ravintolapisteet palvelevat katsomo- ja tallialueella, ja ruokatorien myyjät tarjoavat makuja moneen nälkään. Tarjolla on myös gluteenittomia, kasvis- ja vegaanivaihtoehtoja.

Kaikissa myyntipisteissä on saatavilla alkoholittomia juomia. Anniskelualue kattaa laajan osan tapahtuma-alueesta.

Niemisen kotiruokabuffet sijaitsee etusuoran matalassa katsomossa. Buffetissa on päivittäin tarjolla kaksi lämmintä pääruokaa lisukkeineen. Kasvisvaihtoehto on saatavilla pyydettäessä.

Alue A sijaitsee pääportin puoleisessa kaarteessa, jossa voit nauttia sekä pientä purtavaa että täyttäviä annoksia hyvillä katselupaikoilla.

Alue B sijaitsee tallialueen puoleisessa kaarteessa. Tarjonnassa korostuvat burgerit, riista-annokset ja grilliruoat.

Tallialueelta pääsee nopeasti ruokailemaan Alue B:lle tai nauttimaan Teivonlinnan eli tallikahvion tarjoiluista.”

Saako koiran ottaa Kuninkuusraveihin mukaan?

”Kuninkuusravit on suuri yleisötapahtuma, eikä tapahtuma-alue ole lemmikeille sopiva ympäristö. Tapahtuma-alueelle ovat tervetulleita ainoastaan opas- ja avustajakoirat.”

Kun hätä yllättää, mistä löytyy lähin WC?

”WC-tiloja löytyy tapahtuma-alueelta useita, ja niiden sijainnit on merkitty aluekarttaan sekä opasteisiin.”