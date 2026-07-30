Mitä Kuninkuusraveihin saa tuoda mukanaan ja muita usein kysyttyjä kysymyksiä
Mitä Kuninkuusraveihin saa tuoda mukanaan ja mitä ei?
”Tapahtuma-alueelle saa tuoda omia eväitä kohtuullisissa määrin. Lasiset ja metalliset astiat sekä terävät ruokailuvälineet ovat kuitenkin kiellettyjä. Omien ruokien valmistaminen ja avotulen teko on kielletty koko tapahtuma-alueella.
Alkoholijuomien sekä alkoholittomien oluiden, siidereiden ja muiden niitä muistuttavien juomien tuominen tapahtuma-alueelle on kielletty. Anniskelualueiden ikäraja on 18 vuotta, joten varaathan mukaasi virallisen henkilöllisyystodistuksen.
Tapahtuma-alueelle saa tuoda ainoastaan läpinäkyvän, alle 0,5 litran tyhjän pullon, joka ei ole lasia tai metallia. Alueella on maksuttomia vesipisteitä, joissa pullon voi täyttää.
Tapahtuman järjestäjällä ja turvallisuushenkilöstöllä on oikeus poistaa harkintansa mukaan myös muita esineitä, jotka katsotaan vaarallisiksi tai tapahtuman henkeen sopimattomiksi, vaikka niitä ei olisi erikseen mainittu kiellettyjen esineiden listassa.
Suosittelemme tutustumaan tarkempiin ohjeisiin osoitteessa www.kuninkuusravit.fi.”
Onko matkatavaroita mahdollista jättää säilytykseen, jos on liikkeellä julkisilla kulkuvälineillä ja matkatavarat joutuu ottamaan esimerkiksi sunnuntaina mukaan raveihin?
”Tapahtuma-alueen pääportin edustalla sijaitsee narikka, jonne voi jättää ylimääräiset tavarat, myös matkatavarat. Narikan hinta 2 €. Narikka on avoinna: perjantaina klo 13-1.30, lauantaina klo 10-20 ja sunnuntaina klo 10-18.30.”
Jos on liikkeellä omalla autolla, miten kauas radasta sen joutuu pysäköimään?
”Teivon ravikeskuksen välittömään läheisyyteen ei pääse omalla autolla tapahtuman aikana. Pysäköinti tapahtuu Avant-alueella Soppeenmäessä, Ylöjärvellä. Pysäköinti maksaa 15 €/päivä tai 30 €/3 päivää. Maksu paikan päällä on mahdollista myös Moovylla. Avant-alue: Soppeentie 65, Ylöjärvi.
Pysäköintialueelta kulkee Nyssen bussiyhteys, linja 107 Teivon ravikeskukseen, ja pääsylippu toimii samalla matkalippuna.
Kuninkuusravien nettisivuilta löydät myös Moovyn alennuksen kaikkiin Tampereen keskustan pysäköintihalleihin.
Jättöliikenne ei ole sallittua ravikeskuksen ympäristöstä vaan matkustajien jättö ja nouto tulee tehdä Ilmarinjärventien alueella opasteita seuraten. Kadunvarsipysäköinti on kauttaaltaan kielletty ravikeskuksen läheisyydessä. Sujuvan liikenteen takaamiseksi noudatathan ohjeita.”
Onko pääsylippu edullisempaa ostaa etukäteen verkosta kuin paikan päältä portilta? Jos on, niin kuinka paljon?
”Kyllä on. Portilla hinnat ovat muutamia euroja korkeammat lipputyypistä riippuen. Lisäksi ennakkoon ostettuun pääsylippuun sisältyy matka Nyssen joukkoliikenteessä tapahtumaan. Jos lipun ostaa vasta portilta, ei tätä etua voi hyödyntää saapuessaan tapahtumaan, joten matkasta voi aiheutua erillisiä kustannuksia.”
Löytyykö radalta mahdollisuus ladata puhelinta?
”Kyllä löytyy, kännyköiden latausmahdollisuus löytyy infopisteeltä. Oma laturi tulee kuitenkin olla mukana. Latauspisteitä on rajallinen määrä.”
Onko raviradalla langaton verkko?
”Yleisön käytössä ei ole langatonta verkkoa.”
Löytyykö raviradalta vesipisteitä, joista voi täyttää oman juomapullon?
”Kyllä. Tapahtuma-alueella on useita ilmaisia vesipisteitä, joista voi täyttää oman juomapullon. Vesipisteet on merkitty aluekarttaan.”
Millaista ruokatarjontaa radalta löytyy?
”Kuninkuusravien alueelta löytyy vaihtoehtoja kotiruokalounaasta burgereihin, riistaherkkuihin, lettuihin ja kahvilatuotteisiin. Teivon omat ravintolapisteet palvelevat katsomo- ja tallialueella, ja ruokatorien myyjät tarjoavat makuja moneen nälkään. Tarjolla on myös gluteenittomia, kasvis- ja vegaanivaihtoehtoja.
Kaikissa myyntipisteissä on saatavilla alkoholittomia juomia. Anniskelualue kattaa laajan osan tapahtuma-alueesta.
Niemisen kotiruokabuffet sijaitsee etusuoran matalassa katsomossa. Buffetissa on päivittäin tarjolla kaksi lämmintä pääruokaa lisukkeineen. Kasvisvaihtoehto on saatavilla pyydettäessä.
Alue A sijaitsee pääportin puoleisessa kaarteessa, jossa voit nauttia sekä pientä purtavaa että täyttäviä annoksia hyvillä katselupaikoilla.
Alue B sijaitsee tallialueen puoleisessa kaarteessa. Tarjonnassa korostuvat burgerit, riista-annokset ja grilliruoat.
Tallialueelta pääsee nopeasti ruokailemaan Alue B:lle tai nauttimaan Teivonlinnan eli tallikahvion tarjoiluista.”
Saako koiran ottaa Kuninkuusraveihin mukaan?
”Kuninkuusravit on suuri yleisötapahtuma, eikä tapahtuma-alue ole lemmikeille sopiva ympäristö. Tapahtuma-alueelle ovat tervetulleita ainoastaan opas- ja avustajakoirat.”
Kun hätä yllättää, mistä löytyy lähin WC?
”WC-tiloja löytyy tapahtuma-alueelta useita, ja niiden sijainnit on merkitty aluekarttaan sekä opasteisiin.”
Millaista ohjelmaa Kuninkuusraveissa on lapsille?
”Kuninkuusraveissa lapsiperheitä palvelee kaksi erillistä lastenaluetta. Lisäksi viikonlopun aikana järjestetään ponilähtöjä, keppihevoskilpailuja, poniajelua, kasvomaalausta sekä muuta hauskaa ohjelmaa perheen pienimmille.
Katsomorakennuksen lastenalueella on sisätila, jossa lapset voivat värittää, piirtää, koota palapelejä, pelata hevosaiheisia pelejä, tutustua heppakirjoihin ja paljon muuta. Lasten koristeltavana on myös loimi, joka lahjoitetaan yhdelle viikonlopun aikana kilpailleista hevosista.
Toinen lastenalue sijaitsee ulkona ravitorin läheisyydessä. Keppihevosrata on lasten käytössä koko alueen aukioloajan. Lauantaina ja sunnuntaina radalla järjestetään keppihevoskilpailut 20 cm ristikkoluokassa ja 50 cm luokassa. Teivon Ravikoulun ponit tarjoavat samalla alueella poniajelua ohjelmaan merkittyinä kellonaikoina (maksullinen). Ponit ovat myös paikalla siliteltävinä.
Viikonlopun ohjelmaan kuuluvat myös ponilähdöt, joissa ponit ja nuoret ohjastajat kilpailevat raviradalla. Lisää tietoa löytyy osoitteesta: https://kuninkuusravit.fi/lasten-kuninkuusravit/”
Sisältyykö perjantain iltajuhla raviradalla ravilipun hintaan?
”Kyllä. Perjantain päivälippu sisältää sekä ravit että iltajuhlan. Myös 3 päivän lippu, Kuninkuusravipassi ja perjantain VIP-lippu sisältävät iltajuhlan. Erillinen iltajuhlalippu on tarkoitettu niille, jotka saapuvat tapahtumaan vasta ravien jälkeen klo 18.30 alkaen. VIP-lippuun sisältyvät myös perjantain iltajuhlan VIP-palvelut.”