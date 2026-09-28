Äänessä Ylivieskassa neljä ponilähtöä voittanut Elina Särkelä – "En olisi ikinä uskonut, että edes tulisi tällaista mahdollisuutta"

Hei Elina ja onneksi olkoon! Sunnuntaina Ylivieskassa olit mukana neljässä ponilähdössä, ja voitit niistä jokaisen, mm. A- ja B-ponien Pohjoinen poni cup -finaalit. Miltä tuntuu?

"Kiitos, kyllä on hymy herkässä. En olisi ikinä uskonut, että edes tulisi tällaista mahdollisuutta. Sitten vielä jokaisella voittaa. Ponit olivat etukäteen sellaisia, että niillä oli ajatus vähän pärjätä. Riitamäen Fenkoli oli ehkä suurin yllätys, sillä olin aikaisemmin ajanut sillä kerran ja silloin tuli laukkoja. Nyt se meni koko matkan kovaa keulasta ja paransi ennätystään. Oma valmennettavani Moonshine’s Brightest Gem oli sekin positiivinen yllätys, kun voitti heti.”

Kolme poneista oli lainaohjastettavia, ja Moonshine’s Brightest Gem tuli sinulle vasta hiljattain. Mitä kaikkea poniharrastukseesi kuuluu?

“Ensinnäkin en pysty kyllin korostamaan sitä, miten kiitollinen olen niille, jotka ovat antaneet mahdollisuuden ajaa kilpaa. Kilvanajo kiinnostaa, jonka lisäksi kotona touhutaan omien ponien kanssa. Moonshine’s Brightest Gemin voi antaa vaikka taaperolle hoidettavaksi, se on aina positiivisin mielin valmis kaikkeen. Kisoissa se on yritteliäs poni, aivan kymppi.”

Taskustasi löytyy C-ajolupa ja olet suorittanut montén näyttökokeen. Milloin on ensimmäisen totolähdön vuoro?

"Intoa itsellä olisi, mutta äitini (Jenni Särkelä) kanssa on sopimus, että tämä vuosi satsataan vielä poneihin. Iskä (Mikko Särkelä) on harmitellut sitä, kun Auraus hävisi kuninkuuskisan. Hän saattaa laittaa suomenhevosen, ja jos sillä pääsisi ajamaan. Olen myös monté-satulan hankkinut. Aloittelevalle nuorelle ohjastajalle ei ole oikein hevosia tarjolla, mutta jo lähitalleille pääsisi kokeilemaan. Ei tarvitse kahta kertaa miettiä, jos ilmoittaisi hevosen. Lähtisin heti.”

Vaihdot lukion ravintola-alan opiskeluihin. Millaisia ajatuksia sinulla on omasta urastasi hevosten kanssa?

“Pääsin heti uusien opintojen ohella tekemään töitä, ja lukiovuoden hyväksiluettujen kurssien ansiosta tarkoitus olisi valmistua kahdessa vuodessa. Raviurheilua on tarkoitus harrastaa, eikä se ammattina välttämättä ole poissuljettu vaihtoehto tulevaisuudessa.”