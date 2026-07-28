Kannanotto Lappeenrannan Ravirata Oy:n entistä hallitusta koskevaan uutisointiin

Pidämme Etelä-Saimaan (1.7.2026) ja Hevosurheilun (15.7.2026) uutisointia journalistisesti vakavasti epäonnistuneena, harhaanjohtavana ja tunnistettavien yksityishenkilöiden mainetta vahingoittavana.

Toimitukset ovat rakentaneet spekulatiivisen motiiviselityksen toimitusjohtajan irtisanomiselle tarkistamatta asian kannalta keskeisiä asiakirjoja ja tapahtumien aikajanaa. Sekä Etelä-Saimaan että Hevosurheilun uutiset ovat niin räikeästi virheellisiä, sisältävät täysin asiattomia väittämiä ja perustuvat arvailuihin, että Lappeenrannan Ravirata Oy:n entisen hallituksen on pakko puuttua ja korjata näitä virheellisiä ja perättömiä uutisia.

Jutussa (Etelä-Saimaa) viitattiin hallituksen asianmukaisesti hyväksymään määräaikaiseen sopimukseen, joka oli voimassa syksyllä 2024, ja sopimuksen saanut hallituksen jäsen päätti sen itse jo ennen sovitun määräajan päättymistä. Sopimus on solmittu hallituksen kokouksessa 27.6.2024. Kokouksessa on ollut läsnä myös nykyisen hallituksen kaksi jäsentä. Sopimuksella ei ole ollut mitään syy-yhteyttä toimitusjohtajan irtisanomiseen liittyen, eikä sopimus ollut enää voimassa eikä jatkettavana toimitusjohtajan irtisanomishetkellä vuonna 2026 eli 1,5 vuotta tapahtunutta ja päättynyttä myöhemmin.

Tästä huolimatta Etelä-Saimaa on julkaissut huhuihin ja haastateltavan omaksi arvioksi ilmoittamaan näkemykseen perustuvan vihjauksen siitä, että sopimuksen jatkamatta jättäminen olisi ollut toimitusjohtajan irtisanomisen motiivi. Hevosurheilu on puolestaan kierrättänyt saman spekulaation näkyvästi uutena tietona ilman omaa riittävää faktantarkistusta.

Kyse ei ole vain yksittäisestä epätarkkuudesta. Uutisoinnissa spekulaatio on nostettu tosiasioiden rinnalle ja siitä on rakennettu tunnistettavia henkilöitä leimaava kokonaiskuva. Pidämme tätä lähdekritiikin vakavana pettämisenä ja journalistisesti kestämättömänä menettelynä.

Hyvin mielenkiintoista ja kuvaavaa sekä uutisoinnille että julkisuudessa käytävälle keskustelulle on ollut se, että edelliseltä hallitukselta ei ole kysytty mitään tai haluttu tarkistaa asioita.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa toimitusjohtajan irtisanomisen taustat käytiin perusteellisesti läpi. Kokouksessa esitetty selvitys sisälsi yhteensä 15 päätöksen taustalla ollutta sekä päätöksen jälkeen ilmennyttä kohtaa. Hallituksen arvion mukaan keskeisin peruste liittyi taloushallinnossa olleisiin puutteisiin ja virheisiin, taloushallinnon prosesseissa havaittuihin puutteisiin sekä toiminnassa ilmenneisiin hallinnollisiin epätarkkuuksiin ja virheisiin. Hallitus arvioi näiden muodostavan niin merkittävän riskin yhtiön toiminnalle ja tulevien suurtapahtumien onnistumiselle, että toimitusjohtajan irtisanominen katsottiin täysin välttämättömäksi.

Kokouksessa, jossa päätös irtisanomisesta tehtiin oli paikalla seitsemän hallituksen jäsentä, eikä kukaan vastustanut päätöstä tai ilmoittanut eriävää mielipidettä. Yksi hallituksen jäsen, nykyinen hallituksen puheenjohtaja, oli kokouksesta poissa. Vasta-argumenttina irtisanomisen perusteille on käytetty sitä, että tilitoimistoyhteistyö ei toiminut. Tämä ei entiselle hallitukselle riittänyt, sillä puutteet taloushallinnossa olivat niin merkittäviä; kirjanpidosta puuttui kuitteja, aineistoa toimitettiin myöhässä vasta lukuisien kyselyiden jälkeen ja mm. vakuutusturva ei ollut kunnossa. Tilitoimistosta oltiin hallitukseen yhteydessä ja informoitiin puuttuvista toimitusjohtajan kuiteista ja siitä, että asioista piti muistuttaa ja vaatia useaan otteeseen. Tuloslaskelmat saatiin aina myöhässä, jonka takia talouden ajantasaisuus ja seuranta oli huomattavan vaikeaa. Kaikki nämä asiat esitettiin ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Perusteettomia väitteitä sekä Etelä-Saimaassa että Hevosurheilussa on lukuisia. Edelliselle hallituksen puheenjohtajalle maksettavasta palkkiosta, joka sisälsi myös mainostilan myynnistä saadun provision, oli sovittu myös hallituksen sähköpostikokouksessa kesäkuussa 2024. Mainostilamyynnistä maksettavasta provisiosta oli sovittu koko silloiselle hallitukselle.

Huonomuistisuus on ikävä asia. Toimitusjohtaja on itse kehottanut hallituksen jäsentä laskuttamaan sovitun myyntiprovision konsultointina ja hallituksen jäsen on toiminut toimitusjohtajan antaman ohjeen mukaisesti.

Ylimääräinen yhtiökokous 2.3.2026 ei suinkaan erottanut edellistä hallitusta, neljä hallituksen jäsentä erosivat kokouksessa hallituksesta jo ennen hallituksen luottamuksen käsittelyä ja hallitus erotti ainoastaan kaksi jäljelle jäänyttä jäsentä. Tämän jälkeen oli valittava uusi hallitus.

Hallitusten kokousten pöytäkirjat on aina sihteeri lähettänyt kaikille, siis myös poissa oleville, kokouksen jälkeen luettaviksi ja mahdollisia lisäyksiä tai huomautuksia varten, seuraavassa hallituksen kokouksessa pöytäkirjat on allekirjoitettu ja siten hyväksytty. Jos hallituksen jäsen käy harvoin kokouksissa tai jättää pöytäkirjat lukematta, mutta allekirjoittaa ne, niin on hän luonnollisesti kokouksen päätökset hyväksynyt. Yhtään eriävää mielipidettä ei ko. asioissa ole kokouspöytäkirjoissa. On myös hyvä tietää, että kaikki pöytäkirjat ovat olleet toimitusjohtajan vastuulla saattaa kuntoon ja säilyttää asianmukaisesti.

Kriittinen journalismi on välttämätöntä. Perusteettomien motiivien rakentaminen, olennaisen aikajanan sivuuttaminen ja toisen median spekulaation monistaminen eivät kuitenkaan ole hyväksyttävää kriittistä journalismia. Tässä ei ole kyse kriittisestä journalismista, vaan tarkistamattoman spekulaation muuttamisesta tunnistettavia yksityishenkilöitä leimaavaksi uutisnarratiiviksi.

Edellinen hallitus halusi tiukasti katsoa eteenpäin ja jättää julkisuudessa käytävä keskustelu kokonaan taakse, mutta jostain merkillisestä syystä, jota emme tiedä, on tällaista koko Etelä-Karjalan raviurheilulle ja laajemmin koko raviurheilulle käytävää perätöntä keskustelua haluttu jatkaa. Syytöksiä, joista kukaan ei hyödy.

Lehtiartikkeleissa hehkutetaan talouden paranemista. Totuus on kuitenkin se, että Lappeenrannan kaupungin kanssa tehty yhteistyösopimus on parantanut taloudellista tulosta oleellisesti viimeiset tilikaudet, mutta ilman tuota tukea taloustilanne olisi todella haasteellinen. Tämä huomioiden ja aikaisemmat puutteet taloushallinnossa ja taloushallinnon prosesseissa johtavat siihen, että taloutta kannattaa ja pitää seurata erityisellä tarkkuudella, jotta ratayhtiö pystyy järjestämään onnistuneet Kuninkuusravit 2027.

Olemme toimittaneet asiasta poliisille tutkintapyynnön ja pyytäneet poliisia arvioimaan, täyttävätkö julkaistut väitteet ja vihjaukset sekä muu asiaan liittyvä toiminta kunnianloukkauksen tai mahdollisten muiden rikosten tunnusmerkistön.

Toni Hyypiä, Pekka Toivonen, Juha Turunen, Sanna Rautio ja Timo Saksela

Allekirjoittaneet ovat Lappeenrannan Ravirata Oy:n 5/8 edellisen hallituksen jäsentä, jotka eivät kuulu nykyhallitukseen. Kolme nykyhallituksessa jatkavaa jäsentä eivät ole kannanotossa mukana.