Lukijan kynä: Parempi laiha sopu kuin lihava riita

Teivon raviradan uusi sopimus Ylöjärven kaupungin kanssa on herättänyt raviurheiluväen keskuudessa paljon kysymyksiä. Moni kokee, että rata joutui luopumaan merkittävästä osasta alueestaan ja ottamaan vastuulleen raskaita järjestelyjä säilyttääkseen toimintansa. Kritiikki on ymmärrettävää, mutta olennaista on kysyä, mikä olisi ollut realistinen vaihtoehto.

Vastausta kannattaa hakea Vaasasta.

Vaasan ravirata oli vuosikymmenten ajan tärkeä osa pohjalaista hevosurheilua. Rata palveli alueen raviurheilua 1950-luvulta lähtien, siellä kilpailtiin valtakunnallisella tasolla ja järjestettiin myös Kuninkuusravit. Vielä 2010-luvulla toiminta jatkui normaalisti, vaikka katsomorakennuksen vuonna 2006 kärsimä vakava tulipalo oli jo muuttanut olosuhteita.

Samaan aikaan alettiin suunnitella uutta hevosurheilukeskusta Mustasaareen. Ajatus oli tuttu: vanha rata väistyisi ja toiminta jatkuisi paremmissa puitteissa muualla. Suunnitelmat olivat kunnianhimoisia, mutta lopulta ne eivät koskaan toteutuneet.

Vuonna 2016 Vaasan raviradalla ajettiin viimeiset kilpailut.

Tämän jälkeen alueen tulevaisuus ratkaistiin muuhun käyttöön. Entiselle ravirata-alueelle ryhdyttiin suunnittelemaan Ravilaakson asuinaluetta osaksi kaupungin kasvavaa yhdyskuntarakennetta. Raviurheilun kannalta keskeinen asia oli kuitenkin toinen: korvaavaa ravirataa ei tullut.

Juuri siksi Vaasan tapaus on tärkeä muistutus koko suomalaiselle raviurheilulle. Raviradan menettäminen ei tarkoita ainoastaan kilpailupaikan katoamista. Samalla vaarantuvat talliyrittäjien toimintaedellytykset, valmentajien työ, harrastajaverkostot ja vuosikymmenten aikana rakentunut hevoskulttuuri. Kun rata suljetaan, sen tilalle luvattu uusi ratkaisu ei välttämättä koskaan toteudu.

Teivon nykytilannetta onkin syytä tarkastella tätä taustaa vasten. Ylöjärven näkökulmasta alue on arvokasta tulevaisuuden rakennusmaata. Raviurheilun näkökulmasta tärkeintä on ollut toiminnan jatkumisen turvaaminen. Lopputulos ei ole täydellinen kummallekaan osapuolelle, mutta kompromissi mahdollistaa sen, että ravikilpailut jatkuvat Teivossa myös tulevaisuudessa.

Vaasan esimerkki osoittaa, mitä voi tapahtua silloin, kun yhteistä ratkaisua ei löydy. Lopulta pöydälle voi jäädä vain tyhjä lupaus uudesta radasta ja vanhan radan muistot.

Siksi Teivon sopimusta kannattaa arvioida ennen kaikkea sen perusteella, mitä sillä saavutettiin. Rata pienenee, mutta toiminta säilyy. Vaihtoehtona olisi voinut olla paljon synkempi kehityskulku.

Vanha sananlasku kiteyttää tilanteen osuvasti: parempi laiha sopu kuin lihava riita. Teivossa raviurheilulle jäi tulevaisuus. Vaasassa se jäi historiaan.

Anneli Rehn, Vaasa