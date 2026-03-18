Lukijan kynä: Edut ristiriidassa? – "Teivolla olisi ollut hyvät neuvotteluvaltit käsissään"
Teivo on tehnyt Ylöjärven kanssa omalta kannaltaan erittäin epäedullisen sopimuksen. Entistä vuokrasopimusta olisi ollut vielä liki kymmenen vuotta jäljellä, mutta nyt tallinmäki puretaan sekä ennallistetaan etuajassa ja kaiken huipuksi Teivon kustannuksella.
Teivolla olisi ollut hyvät neuvotteluvaltit käsissään. Uusi kaava alueelle on jo tulossa. Alueelle saadaan nyt yhdeksän vuotta etuajassa arvoasuntoja. Alue tulee tuottamaan yhdeksässä vuodessa Ylöjärvelle miljoonia euroja kiinteistö- ja kunnallisverotuottoina. Edes alueen ennallistamiskustannuksia ei silti saatu neuvoteltua Ylöjärven hoidettaviksi, vaikka ne ovat vain pieni osa verrattuna näiden yhdeksän vuoden verotuottoihin.
Nyt jäljelle jäävälle pienelle alueelle pitäisi rakentaa uutta varikkoinfraa, jotta raveja yleensäkään pystyttäisiin jatkossa järjestämään. Tämä rahoitetaan kuulemani mukaan Kuninkuusravien tuotoilla. Kunkkareita varten on kuitenkin otettu jo paljon velkarahaa. Tähän päälle alueen ennallistamiskulut, niin pahoin pelkään, etteivät tuotot riitä edes näiden velvoitteiden hoitamiseen.
Tampereen Raitiotie Oy ja Tampereen Ravirata Oy ovat erillisiä osakeyhtiöitä, joilla on omat liiketoiminnalliset tavoitteensa ja etunsa.
Teivon raviradan alueella on merkittävä maankäytöllinen arvo, ja alueen mahdollinen rakentaminen tai käyttötarkoituksen muuttaminen voi vaikuttaa merkittävästi Tampereen Ravirata Oy:n omaisuusarvoon ja toimintaedellytyksiin. Luonnollisesti yhtiö muutenkin haluaisi, että raviurheilu Teivossa jatkuisi.
Tampereen Raitiotie Oy:llä taas on intressi edistää alueen asuntorakentamista raitiotiejärjestelmän matkustajapotentiaalin lisäämiseksi. Teivon kohdalle on tulevaisuudessa suunnitteilla ratikkapysäkki, joka voi olla ratkaiseva koko raitiotien toteutumiselle. Edellytyksenä on, että 600 metrin sisällä pysäkistä tulee olla 3000 asukasta.
Kun uusi vuokrasopimus Teivon ja Ylöjärven kanssa tehtiin, molemmilla yhtiöillä oli sama hallituksen puheenjohtaja. Lopputulos huomioiden näyttää siltä, että Tampereen Ravirata Oy:n etu on jäänyt pahasti raitiovaunuyhtiön edun jalkoihin.
Kaikesta huolimatta toivon Teivolle kaikkea hyvää, vaikka pahinta pelkään.
Janne Bährend
raviharrastaja, Sahalahti