Teivon palaute: "Nykyinen hallitus ja toimiva johto ovat tehneet parhaansa taatakseen raviurheilun jatkumisen Pirkanmaalla"

Palautteemme koskien Hevosurheilussa 11.3.2026 julkaistua artikkelia, jossa käsiteltiin organisaatiotamme ja siihen liittyviä tapahtumia.

Teivon taustoista on hyvä tuoda esiin muutamia keskeisiä faktoja. Tampereen kaupunki ilmoitti aikanaan selkeästi, ettei se jatka Teivon alueen maanvuokrasopimuksia, jotka olivat päättymässä vuonna 2035. Ylöjärven kaupunki osti alueen Tampereelta vuonna 2022 noin seitsemällä miljoonalla eurolla. Ylöjärven kaupungin ensimmäinen viesti oli, että Teivon nykyinen ravirata-alue kaavoitettaisiin tulevaisuudessa asumiselle. Tällöin Tampereen Ravirata Oy hallitus, edesmenneen silloisen puheenjohtajan johdolla, alkoi selvittämään mahdollisuutta siirtää Teivon ravirata muualle. Asiasta käytiin keskusteluja ja neuvotteluja muun muassa Lempäälän, Kangasalan sekä Ylöjärven kanssa Kolmenkulman alueesta.

Tehdyt taloudelliset laskelmat osoittivat kuitenkin, että raviradan siirtäminen ei ollut taloudellisesti mahdollista. Johtopäätös oli selvä: jos raviurheilua halutaan Pirkanmaalla jatkaa, sen on tapahduttava Teivossa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että toiminnan jatkuminen edellyttää sopimusta Ylöjärven kaupungin kanssa ja vuokrasopimuksen jatkamista.

Neuvottelut Ylöjärven kaupungin kanssa raviradan vuokrasopimuksen jatkamisesta aloitettiin välittömästi, kun taloudelliset raamit oli saatu selvitettyä asiantuntijavoimin. Näiden neuvottelujen pohjalta solmittiin nyt keskustelussa olevat ja joidenkin yksittäisten henkilöiden tai muutoin taustoja tuntemattomien kritisoimat sopimukset. Tampereen Ravirata Oy hallitusten selkeä ja yksimielinen tahtotila koko prosessin ajan on ollut sitoutua Ylöjärven kanssa tehtyihin maanvuokrasopimuksiin ja raviurheilun jatkumiseen Teivossa.

On ymmärrettävää, että nyt kun on siirrytty toimeenpanovaiheeseen, alkaa kritiikki tehdyistä sopimuksista ja päätöksistä. Raviurheilun tulevien vuosien epävarmuustekijät, valitettavalla tavalla laskevat tunnusluvut ja yleinen heikko taloustilanne eivät ainakaan lisää toimijoiden luottamusta tehtyihin ratkaisuihin. Kiinteistöjen omistajana Tampereen Ravirata Oy ja sen ylin päättävä toimielin hallitus on kuitenkin se taho, jolla on päätäntävalta omaisuutensa käyttämiseen.

Me Tampereen Ravirata Oy:n omistajat vahvistamme, että sekä aikaisemmat että nykyinen hallitus ja toimiva johto ovat tehneet parhaansa taatakseen raviurheilun jatkumisen Pirkanmaalla. Päätöksiä on tehty käytettävissä olleiden tietojen, taloudellisten realiteettien ja alueen raviurheilun tulevaisuuden näkökulmasta.

Teivon ravikeskus toimii vastaisuudessakin suomalaisen raviurheilun keskeisenä paikkana. Nyt keskitymme siihen, mikä on tärkeintä: raviurheilun toimintaedellytysten turvaamiseen ja lajin elinvoimaisuuden säilyttämiseen Pirkanmaalla myös tulevina vuosina.

Tampereen Ravirata Oy, hallitus

Pohjois-Hämeen Hippoksen säätiö

Pohjois-Hämeen Hippos ry