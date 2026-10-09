Lukijan kynä: Jatkoa Känttyplus-keskusteluun

Käytän tässä tilaisuuden hyväkseni, koska Veikkauksen Head Of Toto Juha Ahjolinna arvostaa kahden viikon takaisen vastineensa mukaan myös kriittistä palautetta ja mainitsee Veikkauksen kuuntelevan asiakasta.

Kuuluuko Känttyplus raviurheilun ja totopelien kategoriaan vai lotto/arvontapeleihin Veikkauksen pelivalikoimassa? Edelleen, kuuluuko Känttyplus vihjeineen TotoTV:n pääkanavalle kesken suomalaisen raviurheilulähetyksen? Ahjolinna kertoi "suomalaisen raviurheilun olevan Veikkauksen Toto-pelaamisen sydän". Mielestäni tämä hevosloton sijoittaminen vihjeineen pääkanavalle sotii tätä lausuntoa vastaan.

En usko Veikkauksen kertomusta siitä, että asiakkaat tai ainakaan ravipelaajat olisivat toivoneet tällaista ranskalaista "hevoslottoa" keskeyttämään kotimaisia ravilähetyksiä. TotoTV:n lähetyksissä kun pitäisi näkyä lähtöjen välissä aina seuraavien lähtöjen lämmityksiä. Toto-pelaaminen luokitellaan kuitenkin asiantuntijapeliksi arvontapeleihin verrattuna, ja siinä kaikki informaatio on tärkeää pelin sulkeutumiseen asti. Jos asiasta tehtäisiin gallup ja sen jälkeen kuulun mielipiteineni vähemmistöön, kunnioitan varmasti demokratiaa. Kysely siis Toto-sivustolle ja etenkin ravipelaajille, joita tämä asia koskettaa/harmittaa, eikä siis Keno ja Lotto-osastolle. Veikkaus olisi näin lupauksensa mukaisesti kuunnellut asiakkaitaan.

Olen ehdottanut Veikkaukselle vuosia sitten ja useamman kerran "hevosloton" ja 75-pelin yhdistämistä kera viihteellisesti toteutetun tv-lähetyksen. Se olisi ruokkinut Toto-pelaajia kasvavina pelivaihtoina ja vastaavasti lottoporukkaa miljoonavoiton tavoittelussa. Mikä hienointa, tämä olisi toteutettu suomalaisen raviurheilun tutuissa kohteissa ja Toto-pelien vaihto olisi noussut satavarmasti. Pitikö Veikkauksen erottaa nämä toisistaan ja hypätä suoraan syvään päätyyn ranskalaisten hevospelien sekavaan kelkkaan? Muutenkin tuntuu vähän siltä, kuin Veikkauksen Toto-pelien priorisoinnissa Ranskaa oltaisiin nostamassa Ruotsin edelle. Ruotsin V-pelien kohteisiin taitavat kuitenkin suuntautua edelleen Veikkauksen suurimmat Toto-pelivaihdot.

Ilmeisesti kaikki nämä kehitysehdotukset ovat jääneet Veikkauksen asiakaspalveluun, jota pidän etenkin vedonlyöntiasioissa todella asiantuntemattomana palveluna. Joskus sain tähän ehdotukseeni vastauksen, että "meillä on jo tällainen pelimuoto, kerrot vaan kioskilla summan minkä haluat Totoon sijoittaa, kone arpoo numerot". Kertonee paljon Veikkauksesta ja tämän "jonkin pelimuodon" markkinoinnista, kun en muista edes sen nimeä. Jokainen, joka perinteistä televisiota vielä katsoo, voi todeta saman asian. Sieltä tulee päivittäin Lotto- ja Eurojaskamainosta, mutta ei koskaan 75-pelin tai yleensä Toto-pelien mainontaa.

TotoTV:n osalta Ahjolinna kertoi, että "Veikkaus on panostanut vuosittain miljoonia euroja jo pelkästään TotoTV:n studiolähetyksiin ja TotoTV-palveluun". Kuulostaa kovalta satsaukselta, mutta ei näy lähetyksen laadussa ihmeemmin, kun vertaa edelliseen TotoTV:n tuottajaan. Nykyinen lähetyksistä vastaava yritys tekee juurikin reilun miljoonan liikevaihdon. Kilpailutettiinko tv-palveluiden tuottajaa edes avoimesti?

Kysyn vielä, jos Veikkaukselta vastine irtoaisi: mihin perustuu Ahjolinnan kertoma väite (HU 23.9.2026) "tarjoamme myös tulevaisuudessa Suomen ravikohteisiin markkinoiden suurimmat pelipoolit ja asiakkaillemme parhaan mahdollisen pelikokemuksen"? Olisi mukava kuulla, mistä ihmeestä kotimaan Toto-pelikohteisiin saadaan markkinoiden suurin pelipooli ja kasvua? Varsinkin kun markkina tulee jakautumaan uusien toimijoiden kanssa heinäkuussa 2027. Pelikokemuksen Veikkaus pystyy sen sijaan parantamaan vaikka tänään, kun siirtää Känttyplus-häiriön pois TotoTV:n pääkanavalta.

Ari Musikka

Raviharrastaja

Juha Ahjolinna vastaa: Raviurheilun nousun mahdollistavat isot yhteispoolit

Kuten aiemminkin totesin, kriittinen keskustelu hevospelaamisen tulevaisuudesta on tervetullutta. Samalla mielestäni keskustelussa jää helposti sivuun paljon suurempi kysymys: mitä vastaan hevosurheilu ja hevospelit tulevaisuudessa oikeastaan kilpailevat?

Suurin kilpailijamme eivät ole toiset hevospeliyhtiöt tai naapurimaan raviurheilukohteet. Kilpailemme asiakkaiden ajasta, kiinnostuksesta ja rahasta kaikkea muuta urheilua, viihdettä, tapahtumia ja vedonlyöntiä sekä pelitarjontaa vastaan.

Hevosurheilulla olisi tässä kilpailussa paljon nykyistä suurempi mahdollisuus, jos pystyisimme tekemään enemmän yhteistyötä. Meillä on jo valmiina merkittävä osa tarvittavasta infrastruktuurista, osaamisesta, sisällöistä, asiakkaista ja kansainvälisistä yhteyksistä. Liian usein ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että jokainen toimija pyrkii ensisijaisesti suojelemaan omaa nykyistä asemaansa.

Pienenevässä hevospelimarkkinassa se on vaarallinen tie. Jos kaikki pitävät viimeiseen asti kiinni omista pooleistaan, oikeuksistaan, rakenteistaan ja toimintamalleistaan, voimme lopulta onnistua säilyttämään oman osuutemme – mutta paljon pienemmästä kokonaisuudesta.

Sama koskee suomalaista ja kansainvälistä hevosurheilua laajemminkin. Todellinen uudistuminen edellyttää päätöksiä, jotka eivät välttämättä palvele jokaista nykyistä toimijaa, organisaatiota tai henkilöä yhtä hyvin kuin tämän päivän ratkaisut. Muuten uudistuminen jää helposti puheeksi ja koko toimiala jatkaa vähitellen kutistumistaan.

Uskon, että käy toisin.

Hevospelit tarvitsevat nousuun suurempia yhteisiä pooleja, kansainvälistä yhteistyötä, kiinnostavampia tuotteita ja rohkeutta tehdä myös sellaisia muutoksia, jotka rikkovat vanhoja rakenteita. Hevosurheilu ja raviurheilu tarvitsevat puolestaan yhteisen näkemyksen siitä, miten lajista tehdään kiinnostava myös seuraavalle asiakassukupolvelle.

Kilpailun avautuminen Suomessa ja rahapelijärjestelmän uudistus heinäkuussa 2027 voivat parhaimmillaan käynnistää tämän muutoksen. Meillä Veikkauksella tavoitteemme on löytää ratkaisuja, joissa hevosurheilua pitkäjänteisesti kehittävät peliyhtiöt voivat tehdä yhteistyötä ja esimerkiksi rakentaa mahdollisimman suuria yhteisiä pelipooleja.

Meidän alan toimijoiden ei pitäisi käyttää energiaamme siihen, miten jaamme keskenämme pienenevän markkinan.

Meidän pitäisi yhdessä tehdä siitä jälleen kasvava.

Kiinnostus Ranskan hevosurheilukohteisiin ja TotoTV:n Ranskan lähetyksiin on kasvanut tasaisesti. Viime viikonlopun Quinte+:n merkittävät jackpotit kiinnostivat asiakkaita vahvasti. Quinte+ on erinomainen yhteispoolituote, joka kiinnostaa aktiivisia hevospelaajia sekä uusia asiakkaita.

Hyvää ravisyksyä toivottaen,

Juha Ahjolinna

Head of Toto and Racing, Veikkaus