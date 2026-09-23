Lukijan kynä: Kiitos rehellisyydestä, Tuukka ja Santtu!

Toimittajan urani päättyessä päätin, että en enää ota kantaa mihinkään hevosalaan liittyvään asiaan. Katsoin, että olin kertonut kaiken, mikä kerrottavissa oli.

Luettuani tänään (HU 23.9.) Santtu Raitalan ja Tuukka Variksen kommentit pilapuhekohusta, pyörrän päätöksen.

Asian vakavuus kummankin henkilön – ja miksei koko lajin – kannalta on suuri ja runsaasti ylimitoitettu, mutta on tällä alalla suurempiakin virheaskelia tehty ja nähty.

Suurin kulttuurin muutos on siinä, että nykyajan nuoret ammattilaiset uskaltavat myöntää julkisesti erheensä, katua niitä ja kertoa myös omista tuntemuksistaan jopa julkisesti. Ennen niistä ei puhuttu, ja jos puhuttiin, virheitä ei ainakaan myönnetty, tai selitettiin parhain päin.

Kiitos pojat rehellisyydestänne ja avoimuudestanne. Ei some ihmisarvoa ratkaise eikä sen ehdoilla kannata mennä.

Jorma Kemiläinen

Hevosurheilun ex-päätoimittaja