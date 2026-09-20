Tuukka Varis rikkoo hiljaisuuden pilapuhelukohusta – ”Olisi ollut helpompaa, jos olisin itse soittanut puhelut”

Suomen Hippos ry langetti kahdelle lisenssinhaltijalle kilpailukiellon pilasoittojen vuoksi. Santtu Raitalalle määrättiin kuukauden ja Elina Miettuselle kolmen kuukauden mittainen kielto. Neljälle muulle lisenssinhaltijalle annettiin varoitus. Yksi varoituksen saaneista on kuskimarkkinoilla kovaa nousua tänä vuonna tehnyt Tuukka Varis.

Kohua herättäneet tapahtumat sijoittuivat ystäväporukan lomamatkalle Italiaan. Varis myöntää olleensa tapahtumien aikana paikalla.

”Sain Hippokselta selvityspyynnön ja kerroin vastauksessani, mitä tapahtui. Kerroin myös suoraan, etten ole soittanut näitä puheluita enkä esiintynyt kenenkään muun nimissä”, Varis aloittaa.

Hänen mukaansa vaikeinta on ollut kokemus siitä, ettei tätä ole uskottu.

”Tuntuu jopa siltä, että olisi ollut helpompaa, jos olisin itse soittanut puhelut. Silloin olisin voinut tunnustaa tekoni ja kärsiä rangaistuksen. Nyt minusta on tehty valehtelija ja petturi, vaikka en voi tunnustaa tekoa, jota en ole tehnyt.”

Varis ei silti väistä omaa vastuutaan kokonaan. Hän sanoo katuvansa sitä, ettei pysäyttänyt tapahtumia.

”On totta, että olisin varmasti pystynyt halutessani estämään tapahtuneen. Jälkikäteen ajateltuna olisi pitänyt ymmärtää, kuinka vakavaksi huono pila voi muuttua.”

"Yliampuvia puheluita"

Yhdessä puhelussa toinen kilpailukiellon saaneista henkilöistä soitti Kannuksen raviradalle esiintyen nuorena naisohjastajana.

”Yritin tässä kohtaa sanoa, että nyt riittää. Siinä kohtaa puhelu oli jo kuitenkin hälyttämässä. Pallo oli soittajalla”, Varis pahoittelee.

Soittaja kysyi, voisiko kilpailukiellossa ollut ravitoimija tulla tallialueelle sillä perusteella, että hän olisi saapumassa raveihin samassa kyydissä ohjastajan kanssa. Kun tallialueelle pääsyyn ei suostuttu, puhelussa kysyttiin Variksen mukaan seuraavaksi, voisiko kilpailukiellossa olleelle henkilölle saada VIP-liput. Raviradalta vastattiin, ettei kyseisellä kesäradalla ole VIP-katsomoa.

”Pidin itsestäänselvyytenä, että Kannuksessa tajutaan, ettei kyseinen kiellossa ollut henkilö ole tietenkään tervetullut tallialueelle. Sen jälkeen vielä kysellään VIP-lippuja kesäradalle, jolla ei edes ole VIP-katsomoa. Jutut ampuivat mielestäni niin yli, että ajattelin pilan paljastuvan puhelun vastaanottajalle nopeasti.”

Toisessa puhelussa Anna Torvisena esittäytynyt henkilö soitti naisohjastajalle ja kysyi, voisiko tämä ohjastaa Uranus Ordenia hevosen seuraavassa kilpailussa. Variksen mukaan noin puoli minuuttia kestäneessä puhelussa naisohjastaja suostui pyyntöön, mutta hevosta ei koskaan ilmoitettu kyseiseen kilpailuun.

”Uranus Ordenin tapauksessa ajattelin, että on selvää, että koko uransa, Derbyä myöten, hevosta ohjastanut Hannu Torvinen ajaa perheen hevosta jatkossakin. Kuvittelin, että kyse oli tässäkin huonosta pilasta, joka selviää aivan viimeistään ilmoittautumisvaiheessa.”

Kolmaskin puhelu oli Tuukasta kovin epäuskottava.

”Santtu soitti yhden lyhyen puhelun Hannu Torvisena Markus Porokalle – omalla äänellään ja ilta-aikaan tuntemattomasta numerosta. Kuvittelin todella huonon pilan paljastuvan saman tien. Miksi Torvinen muuten soittaisi tuntemattomasta numerosta ja vieraalla äänellä?”

”Santtu on pyytänyt kaikilta osapuolilta anteeksi lyhyen ajan sisään tapahtuneesta, ja olin itse paikalla, kun Torvinen hyväksyi anteeksipyynnön. Siksi olen ihmetellyt, että Santtu sai asiasta vielä kilpailukiellon. Minun näkemykseni on, että osapuolten kesken sovittu asia ja Hippoksen kurinpitoprosessi ovat kaksi eri asiaa. Julkisen paineen ei pitäisi olla mittari sille, millaisia seuraamuksia annetaan.”

"Olisi kuulunut tulla heti ulos asian kanssa"

Varis kokee, että juuri tässä kohtaa tapaus alkoi kasvaa yksittäisiä pilapuheluita suuremmaksi kokonaisuudeksi.

”Minusta tuntuu, että Hippos teki asiasta paljon suuremman kuin se alun perin oli. En tarkoita, etteikö tapahtuneeseen olisi pitänyt puuttua, mutta seuraamusten pitäisi perustua siihen, mitä kukakin on tehnyt – ei siihen, kuinka kovaksi meteli asian ympärillä kasvaa.”

Varis sanoo katuvansa ennen kaikkea sitä, ettei itse puuttunut tilanteeseen riittävästi ja ymmärtänyt, millaiset mittasuhteet huonoksi huumoriksi tarkoitettu toiminta voisi saada.

”On totta, että olisin varmasti pystynyt halutessani estämään tapahtuneen. Yhtä lailla olisin voinut jättää menemättä koko reissulle. Jälkikäteen vaihtoehtoja on helppo käydä läpi, mutta silloin en ymmärtänyt, kuinka vakavaksi asia voisi muuttua.”

Variksen mukaan tapauksen käsittely muuttui ratkaisevasti siinä vaiheessa, kun asia nousi julkisuuteen. Julkinen keskustelu alkoi elää omaa elämäänsä jo ennen kuin osapuolten selvitykset oli käsitelty.

”Minulta oli lähtenyt ajokkeja ja maine oli saanut osuman jo ennen kuin selvityspyyntö tuli sähköpostiini. Sen jälkeen puolustuskannalle meneminen on aika inhimillinen reaktio. Ei ollut myöskään helppo puhua asiasta, johon liittyi hyviä ystäviä.”

Varis kertoo katuvansa erityisesti sitä, ettei tullut julkisuuteen aikaisemmin kertomaan omaa versiotaan tapahtuneesta.

”Jälkikäteen ajateltuna olisi kuulunut tulla heti ulos asian kanssa, kun MT Hevoset teki asiasta julkisen. Siitä alkoi sellainen hullunmylly, jossa tarinat paisuivat. Kaikilla oli yhtäkkiä enemmän ja vähemmän tietoa siitä, mitä oli tapahtunut.”

Loukkaavia väitteitä

Erittäin harmissaan Varis on siitä, että sosiaalisessa mediassa häneen ja muihin seurueen jäseniin on kohdistettu myös väitteitä huumausaineiden käytöstä.

”Meitä on kutsuttu muun muassa narkkareiksi. Se on todella vakava väite, koska teen töitä ammattiohjastajana. Voin sanoa täysin varmasti, etten ole käyttänyt huumausaineita koko elämäni aikana.”

Varis kertoo kohun vaikuttaneen voimakkaasti sekä uraansa että yksityiselämäänsä.

”Olen menettänyt paljon ajokkeja. Olen menettänyt ystäviä, kavereita ja minulle tärkeitä ihmisiä. Olen menettänyt yöunia ja ennen kaikkea ilon elämästä. Siihen verrattuna kilpailukielto ei olisi ollut pahin asia, vaikka yleisesti niin luullaan.”

Erityisen raskaaksi hän kokee ajatuksen siitä, että hiljaisuus on tulkittu vastuun pakoiluksi.

”Yleinen käsitys tuntuu olevan, että kaksi ihmistä tunnusti ja muut eivät uskaltaneet. Minun kohdallani kyse ei kuitenkaan ole siitä. En ole soittanut puheluita toisena ihmisenä esiintyen. Jos katsotaan, että minun olisi pitänyt ottaa vastuuta siitä, mitä seitsemän täysi-ikäisen ihmisen porukassa tapahtuu, sen arvostelun voin ottaa vastaan. Mutta sellaista tekoa en voi tunnustaa, jota en ole tehnyt.”

Variksen tietojen mukaan tapaukseen ei liity hänen osaltaan käynnissä olevaa rikostutkintaa, eikä poliisi ole ollut häneen yhteydessä.

Nyt hän haluaa ennen kaikkea oikaista käsityksen siitä, että hiljaisuus tarkoittaisi salailua.

”Jokainen voi kuvitella, miltä tuntuu tulla esiin tilanteessa, jossa kokee monen jo tuominneen etukäteen. Siksi tästä puhuminen ei ole ollut niin yksinkertaista kuin ulkopuolelta ehkä näyttää.”

”Olisi pitänyt sanoa heti, että nyt riittää"

Varis sanoo ymmärtävänsä, että koko tilanne on ollut puheluiden kohteille asiaton, vaikka hän kiistää itse esiintyneensä puheluissa toisena henkilönä.

”Haluan pyytää anteeksi kaikilta, joita tämä tapaus on loukannut, harmittanut tai asettanut ikävään tilanteeseen. Ennen kaikkea olen pahoillani raviurheilun mainehaitan vuoksi. Vaikka en olekaan soittanut toisen nimissä, olin paikalla enkä puuttunut tilanteeseen riittävästi.”

Erityisesti Varis pahoittelee sitä, ettei ymmärtänyt tilanteen vakavuutta ajoissa.

”Olisi pitänyt sanoa heti, että nyt riittää. Se, että itse ajattelin asian olevan huonoa huumoria, ei tarkoita, että puheluiden vastaanottajien olisi pitänyt kokea se samalla tavalla. Siinä arvioin tilanteen väärin, ja olen siitä aidosti pahoillani.”

Tapaus on kasvanut julkisuudessa mittasuhteisiin, joita Varis tai kukaan muu ei osannut tapahtumahetkellä ennakoida.

”En ajattele, että kukaan tässä porukassa pakenisi vastuuta. Jokainen käsittelee asian omalla tavallaan ja tekee omat ratkaisunsa. Santtu teki omat ratkaisunsa ja toimi niin kuin parhaaksi katsoi. Se oli hänen valintansa. Yhtä lailla muut ovat toimineet omalla tavallaan.”

”Se, että joku tulee heti julkisuuteen, joku pyytää anteeksi suoraan ja joku tarvitsee enemmän aikaa ennen kuin puhuu asiasta, ei tarkoita, että vain yksi kantaisi vastuuta ja muut eivät. Ihmiset reagoivat tällaisiin tilanteisiin eri tavalla”, Varis ajattelee.

Hänen mukaansa ongelmaksi on muodostunut erityisesti se, että yksittäisten ihmisten ratkaisuista on tehty julkisuudessa mittari sille, kuka ottaa vastuuta ja kuka ei.

”Tapaus on saanut aivan käsittämättömät mittasuhteet. Vastuu pitää kantaa siitä, mitä itse on tehnyt tai jättänyt tekemättä. Mutta vastuuta ei voi määritellä sen perusteella, kuka toimii julkisuudessa milläkin tavalla.”