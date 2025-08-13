Lukijan kynä: Mikään ei muutu, jos ei joku suutu
Varoitus: seuraava teksti on kirjoitettu hyvinkin kärkkäästi, ainoana tavoitteena, että Hippos-talossa verhot heilahtaisivat ja joku muukin suuttuisi kuin allekirjoittanut.
Tapahtui sunnuntaina 3.8. Kuninkuusraveissa: Hevoseni juoksi Pikkukunkku-lähdössä sisäradalla neljäntenä hevosena. Alun 24-vauhdin jälkeen vauhtia hidastettiin keulassa noin 10 sekuntia ja samassa hevoseni alkoi painamaan ohjille. Toiselle radalle ei enää mahtunut kääntämään ja hevonen tukehtui voimakkaaseen pitelemiseen ja lopulta kaatui.
Tuomariston ja raviurheilujohtaja Arto Hytösen mukaan tilanne ei johtunut muista valjakoista ja siksi vakuutus ei korvaa mitään.
Hetkinen, kaikki varmaan näkivät tilanteen ja se nimenomaan johtui muista valjakoista kilpailutilanteessa. Jos hevonen olisi juossut yksin radalla, uskallan väittää, että tilannetta ei olisi tapahtunut.
Vakuutuspäätöksissä ratkaisevassa roolissa ovatkin siis ravituomarit, koska he määrittävät vakuutusyhtiölle (Lähitapiola), olivatko tapaturman syynä muut valjakot vai eivät. Kuten viikonloppuna nähtiin, korkeasta tuomaritornista on ilmeisen hankala nähdä lähtöauton nopeita kiihdytyksiä, varmasti myös vauhdin hidastuminen juoksussa on mahdotonta havaita.
Raviurheilun keskusjärjestö Hippos on meidän raviurheilua harrastavien ja ammattilaisten etujärjestö, jonka tehtävä on kai olla meidän puolella?
Jokaiselta kilpailevalta hevoselta vaaditaan kilpailuoikeusmaksu, joka sisältää pakollisen kilpailuvakuutuksen, kun se ilmoitetaan koelähtöön tai harjoitusraveihin. Maksun suuruus on 89 euroa per hevonen per vuosi (tai puoli vuotta, jos aloitat vasta kesällä). Kuinka suuri osuus tästä summasta menee Lähitapiolaan, siihen en saanut Hippoksesta vastausta. Myöskään en saanut vastausta, paljonko kilpailuvahingoista maksettiin korvauksia vuonna 2024.
Oletetaan, että puolet maksusta tilittyy Lähitapiolaan ja loput vaikka tuomaritornien ikkunanpesuun. Tällöin vuonna 2024 kilpaili noin 5200 hevosta + harkkarihevoset. Yhteensä noin 5500 hevosta. 5500 x 44,50 euroa = noin 250 000 euroa. Pelkästään pakollisesta hevosen kilpailuvakuutuksesta. Paljonkohan raviurheilijat saivat takaisin? Toivottavasti huippudiilin allekirjoittaja sai edes Lähitapiolan lippiksen.
Eikä tässä vielä kaikki. Hippoksen tekemä diili Lähitapiolan kanssa sisältää pirullisen nerokkaan pykälän, 10 prosentin vuosivähennyksen hankintahinnasta. Suomessa autokannan keski-ikä on 14 vuotta, samalla logiikalla autojen keskimääräinen arvo olisi 0 euroa, eikä liikennevahingon sattuessa korvattaisi mitään. Arkiraveissa 30 vuoden ajan tallialueella liikkuneena väitän, että korvauskelpoisen vahingon sattuessa suuri osa valmentajista saa antaa Lähitapiolalle hieman rahaa, kun kehtaa ajaa niin vanhoilla vehkeillä. Vaikka kaikki me ymmärrämme, että valjaat ja kärryt ovat yli 10 vuoden jälkeen täysin käyttökuntoisia.
Olen itse toiminut yritysmaailmassa yli 20 vuotta ja kilpailuttanut lukuisia vakuutuksia. Kilpailutan vakuutukset vähintään joka toinen vuosi. Hippoksen perimät vakuutusmaksut ovat sen verran suuri potti, että luulisin sen kiinnostavan kaikkia vakuuttajia (ainakin näillä ehdoilla). Nämä nykyiset vakuutussäännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2020. Eli kohta 5 vuotta sitten. Muistelen, että aikaisemmin maksu oli pienempi ja se myös korvasi omat vahingot tapaturmassa.
Jos tekee huonon diilin, sen voi irtisanoa ja tehdä paremman. Tai jos ei osaa, voi antaa jonkun muun tehdä (vakuutusmeklarit) tai jättää tekemättä. Ajetaan sitten omalla vastuulla (niin kuin yleensä nytkin) jokaisen ottaessa halutessaan itselle vakuutuksen. Yksi vaihtoehto on jättää vakuutusyhtiö välistä pois. Maksetaan Hippokseen vakuutusmaksu hieman sakkorahaston tyyliin. Sillä erotuksella, että tietäisimme mihin vakuutusrahaston varat käytetään. 250 000 eurolla saisimme jo monet kärryt ja valjaat.
Hytösen vastaus kilpailuvakuutuksen surkeuteen oli Hevosurheilussa: pyrimme pitämään maksun asiakkaalle mahdollisimman kohtuullisena, siksi turva on rajoitettu. Eli suomeksi: tuote on susi, mutta ei se paljon maksanutkaan.
Niin, se tärkein asia. Välkkerillä on kaikki kunnossa ja kyllä me vielä täältä noustaan.
Hyvää loppukesää raviväelle,
KTM Juuso Kangas
Toimitusjohtaja, maanviljelijä
Ravihevoskasvattaja, -valmentaja, -ohjastaja ja -omistaja
Vastineena edelliseen:
Yleensä jokaisessa ryhmälähdössä toinen puolikas on hitaampi kuin ensimmäinen. Tuomaristo arvioi vauhdin hiljenemisen vaikutusta takana tuleviin vajakoihin mm. vertaamalla vierekkäin juoksevien hevosten reaktioita toisiinsa. Tässä tapauksessa tuomaristo ei havainnut niin suurta vauhdin hiljenemistä, että se olisi selkeästi vaikuttanut syntyneeseen tilanteeseen. Syntyneet vahingot on valmentajan toiveesta kirjattu ja vakuutusyhtiö tekee korvauspäätöksen.
Vakuutus on osa Hippoksen kilpailuoikeusmaksua, pelkkää vakuutusta Hippoksella ei ole mahdollisuutta myydä. Hippos kilpailuttaa säännöllisesti vakuutukset ja vakuutuskustannus Hippokselle määräytyy kullekin vakuutuskaudelle kilpailuttamisen perusteella. Vahinkohistoria vaikuttaa osaltaan kustannukseen. Hippos maksaa vakuutuksesta tasasumman vakuutusyhtiölle. Vakuutuksen osuuteen kilpailuoikeusmaksussa vaikuttaa jonkin verran se, monelleko hevoselle vakuutus vuoden aikana otetaan. Korvausten maksimimäärät löytyvät vakuutusehdoista. Tilastoja vakuutuksista vakuutusyhtiö tai Hippos ei julkaise.
Hipposta koskee julkinen hankintalaki ja se tuo oman erityispiirteensä myös vakuutusten kilpailuttamiseen. Menneiden vuosien osalta voidaan todeta, että Hippoksen kilpailuttama vakuutuskokonaisuus ei ole ollut vakuutusyhtiöiden piirissä erityisen kiinnostava kokonaisuus. Viimeiset päivitykset kokonaisuuteen ovat tulleet voimaan 1.1.2024.
Ilman kilpailuvakuutusta ravit olisivat melkoinen villilänsi. Perustasoinen kilpailuvakuutus antaa kuitenkin turvan toiselle aiheutettuihin vahinkoihin. Jokainen voi halutessaan laajentaa turvaansa vapaaehtoisilla vakuutuksilla, omaan toimintaan sopivalla tavalla.
Arto Hytönen
Raviurheilujohtaja, Suomen Hippos