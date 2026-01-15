Lukijan kynä: Onko raveissa kilpailevien testaamisen lisäämisestä keskusteltu? – Näin raviurheilujohtaja vastaa

Vastauksena edelliseen

Vastauksena Matti Hiltuselle ja kommenttina Niko Kerosen kirjoitukseen Hevosurheilussa 8.1.2026:

Kilpailijat ovat sitoutuneet lisenssin maksaessaan ja kilpailutoimintaan osallistuessaan sääntökokonaisuuteen. Tuomaristo voi kilpailupäivänä määrätä suoritettavaksi ohjastajien, valmentajien ja muiden hevostenkäsittelijöiden alkoholi-, lääkeaine- ja huumetestejä.

Ohjastajien osalta urheilussa kiellettyjen lääke- ja huumeaineiden testausta voidaan tehdä Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen (SUEK:n) toimesta. Edellytyksenä Suomen Hippoksen alaiseen kilpailutoimintaan osallistumiseen on, että ohjastajat noudattavat SUEK:n ja Suomen Hippoksen antidopingohjelmaa. Kaikki ohjastajat on velvoitettu tutustumaan heitä koskeviin antidopingsäännöstöihin; Hippoksen antidopingohjelmaan ja SUEK:n Puhtaasti Paras verkkokoulutukseen. Tiedot kielletyistä dopingaineista ja -menetelmistä löytyvät SUEK:n internetsivuilta.

Alkaneena vuonna testausta tullaan todennäköisesti järjestämään sekä Hippoksen että SUEK:n toimesta. SUEK toimii asiassa itsenäisesti.

Arto Hytönen, Suomen Hippos