Lukijan kynä: Onko raveissa kilpailevien testaamisen lisäämisestä keskusteltu? – Näin raviurheilujohtaja vastaa
Kiitokset Niko Keroselle pontevasta asiasta alkometrimittauksiin liittyen Hevosurheilussa 8.1.2026!
Enenevässä määrin luemme päivittäin myös uutisia, joissa kuljettaja puhalsi poliisin seulonta-alkometriin nollatuloksen, mutta huumepikatesti näytti positiivista.
Onko Hippoksessa keskusteltu testien lisäämisestä huumeiden osalta rinnakkain nykyisenkaltaisen alkometripuhallutuskäytännön kanssa raveihin osallistujille?
Esimerkiksi täälläkin Oulun ympäristössä taitaa nykyisn valtaosa poliisin toteuttamissa seulonnoissa ”kärynneistä” ollut nimenomaan huumeiden vaikutuksen alaisena.
Matti Hiltunen, Muhos
Vastauksena edelliseen
Vastauksena Matti Hiltuselle ja kommenttina Niko Kerosen kirjoitukseen Hevosurheilussa 8.1.2026:
Kilpailijat ovat sitoutuneet lisenssin maksaessaan ja kilpailutoimintaan osallistuessaan sääntökokonaisuuteen. Tuomaristo voi kilpailupäivänä määrätä suoritettavaksi ohjastajien, valmentajien ja muiden hevostenkäsittelijöiden alkoholi-, lääkeaine- ja huumetestejä.
Ohjastajien osalta urheilussa kiellettyjen lääke- ja huumeaineiden testausta voidaan tehdä Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen (SUEK:n) toimesta. Edellytyksenä Suomen Hippoksen alaiseen kilpailutoimintaan osallistumiseen on, että ohjastajat noudattavat SUEK:n ja Suomen Hippoksen antidopingohjelmaa. Kaikki ohjastajat on velvoitettu tutustumaan heitä koskeviin antidopingsäännöstöihin; Hippoksen antidopingohjelmaan ja SUEK:n Puhtaasti Paras verkkokoulutukseen. Tiedot kielletyistä dopingaineista ja -menetelmistä löytyvät SUEK:n internetsivuilta.
Alkaneena vuonna testausta tullaan todennäköisesti järjestämään sekä Hippoksen että SUEK:n toimesta. SUEK toimii asiassa itsenäisesti.
Arto Hytönen, Suomen Hippos