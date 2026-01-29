Lukijan kynä: Positiivista palautetta – "Asiantuntemusta oli ilo kuunnella"

Kuten lähes joka lauantai katsoin 24.1. TotoTV:n lähetystä Oulun T75-raveista. Lähetykset ovat päällisin puolin aina laadukkaita, mutta tällä kertaa jäi todella hyvä mieli lähetyksestä. Kuten me ravi-ihmiset tiedämme, radan kunnosta löytyy porinaa läpi vuoden ja erityisesti vaativina vuodenaikoina. Paljon on ”rata-asiantuntijoita”, jotka esittävät näkemyksiään ja jää kuulijan arvioitavaksi, ovatko he todella asiantuntijoita.

Oulun studiolähetys tarjosi meille todellisen ammattilaisen. Haastateltavana oli Oulun entinen ratamestari Antti Jaara, jonka vankkaa asiantuntemusta oli ilo kuunnella. Myös Nelly Korpikoski johdatteli asiaa ammattitaitoisesti eli tällaiset osiot ovat tervetulleita studiolähetyksiin.

Viikon positiivisiin huomioihin kuuluu myös Veli-Pekka Toivasen Näkökulma-juttu HU:ssa 21. tammikuuta. Suomen raviurheilun jatkuvuuden varmistamiseksi on paljon puhetta ja mielipiteitä. Minusta tässä jutussa on konkretiaa, jota me yleensä kaipaamme, jotta asiat lähtisivät jostakin liikkeelle.

V-P Toivasen jutussa on pelipöydällä paljon palikoita, joista voisi jotakin rakentaa. Niistä ei varmasti olla täydellisesti samaa mieltä, mutta siinä on jatkotyöstöön hyviä elementtejä. Kiitos siitä!

Eerik Jämsén, Helsinki