Lukijan kynä: "Ravikoulutoiminta on erittäin monimuotoista ja ammattimaista myös aikuisasiakkaan näkökulmasta"

Hevosurheilussa 28.11. kerrottiin kiinnostavasti, mitä raviradoilla on tarjota lapsille ja nuorille. Jutussa otettiin esille, että Vermon Ravikoulun toiminta jatkaa Vermon Ravirata Oy:n toimitusjohtajan Pertti Koskenniemen mukaan kasvuaan. Olen siitä erittäin iloinen ja kommentoin, että toiminta on erittäin monimuotoista ja ammattimaista myös aikuisasiakkaan näkökulmasta tallimestari ja ohjaaja Miia Salmisen johdolla ja luotsauksella.

Kerron onnistuneen esimerkin siitä, mitä raviradalla on tarjota harrastuksesta innostuneelle, mutta kokemattomalle aikuiselle. Vietin ikimuistoiset 50-vuotissyntymäpäivät Vermon ravikoululla Ponisynttäreiden merkeissä 30. marraskuuta. Sain idean Facebookin ja puskaradion kautta toiselta hevosystävältä, jonka 40-vuotisjuhlat vietettiin ravikoululla syksyllä.

Ihminen kaipaa ja janoaa elämyksiä ja uusia kokemuksia livenä näinä aikoina, kun Tototv:tä voi katsoa sohvalla köllötellen. Ravikoulu voi tarjota yhteisöllistä ohjelmaa ja ystävien kanssa uuden opettelua. Lapsia ei ollut mukana. Mutta heppatytöt ovat aina heppatyttöjä, vaikka osalla ei ollut mitään kokemusta ravipuolelta. Pääsimme varustamaan ponin, näkemään kilpahevosia, ajamaan Vermon raviradalla ja verkostoitumaan. Turvallisuudesta oli huolehdittu erinomaisesti, ja ravien maailmasta kerrottiin liukusekistä hokkikenkiin. Monelle kuraisen ajopuvun ja ravikypärän pukeminen oli jo sukellus toiseen maailmaan.

Parasta oli, että Salminen sai positiivisella esimerkillä innostettua uusia ihmisiä lajin pariin. Olimme ystävän kanssa ajotunnilla viime lauantaina ja olemme seuraavan kerran Vermon Jouluhulinoissa 20. joulukuuta Amazing Pony Speed Racingin autolähdössä. Katsomaan tulee kavereita ja työkavereita, joille olen kertonut raveista.

Vermolle suuri kiitos, näin sitä tulosta tulee!

Pirja Peltomäki

hevosharrastaja, hevostenhoitaja YO, sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja