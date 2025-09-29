Lukijan kynä: Ravipäivien vähennyksessä kolmasosa lähtee akselilta Kouvola-Lappee-Mikkeli
Ensin iski kausiratamalli, nyt yksi kolmasosa valtakunnallisesta ravipäivävähennyksestä otetaan lähiradoiltani.
Hevosurheilun 17. syyskuuta artikkelissa todetaan muun muassa seuraavasti.
Pudotusta kuluvaan vuoteen on ravipäivien kokonaismäärässä 21 päivän verran huomioiden ratakohtaisen talousnäkymän.
Lisäksi kerrotaan, ettei kilpailuvaliokunnan jäsenten kotiradoilta juurikaan vähennetty päiviä. Suunnitelma pohjautuu tekoälytyökaluun, joka huomioi ratakohtaiset kilpailusuoritteiden määrät.
Itä-Suomesta karsitaan edelleen eniten ravipäiviä. Kajaanissa vähennys on -2, Joensuussa -2, Mikkelissä -2, Lappeenrannassa -1 ja Kouvolassa -4. Yhteensä vähennys on 11 kilpailupäivää. Lisäksi Jyväskylässä vähennys on 2 ja Vermossa 2.
Länteen sen sijaan ravipäiviä lisätään, Tampereella +3, Turussa +1.
Mihin ratakohtaisiin kilpailusuoritteiden määriin tai talousnäkymiin muutokset perustuvat?
Valmentamani hevoset ovat kilpailleet huomattavasti keskimääräistä enemmän. Ravipäiväkiintiöt yhdistettynä kausiratamalliin tulevat vähentämään kilpailemistani varsinkin talviaikaan. Toivon Hippoksen kertovan, mihin tilastoihin ja laskelmiin tehdyt päätökset pohjautuvat.
Itäsuomalaisena valmentajana olen huolestunut ensi vuoden ravipäiväsuunnitelmista. Ajetaanko myös raviurheilu alas Itä-Suomesta?
Avointa ja parempaa raviurheilun päätöksentekoa toivoen
Jyrki Jauhiainen
Kuuden hevosen valmentaja
Taipalsaari