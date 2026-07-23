Lukijan kynä: Villi kortti olisi pitänyt käyttää nyt jos koskaan

Kuninkuusravien nykyinen tapa valita kilpailijat pisteiden perusteella on jo nyt herättänyt myös kriittisiä ääniä. Keskitytään pisteiden keruuseen niin vimmatusti, että kun itse kilpa koittaa, pahimmassa tapauksessa kunto on ohi. Villin kortin käyttö mielestäni ehkäisisi pahinta intoa ajaa jatkuvasti kilpaa, jotta pääsee mukaan.

Kun nyt edes kolminkertainen kuningatar ei tule valituksi villillä kortilla, se johtaa yhä pahempaan ja kuluttavampaan kilpailuun pisteistä. Tämän jälkeen voi olla varma, että oli kyseessä ihan minkä tason ehdokas tahansa, huilia ei voi pitää eikä varovaisuutta noudattaa.

Lisäksi tämä tapaus sinetöi sen, että sääntö villistä kortista on kuollut kirjain.

Lassi Lappalainen, Riihimäki

ravikatsomossa jo 70-luvulta