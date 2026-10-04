Avoin kirje Matias Salolta: "Olen pyrkinyt selvittämään syyt, miksi arvo nousi yli sallitun rajan"

Samalla hän kertoi, että heidän moderneilla laitteillaan pystytään mitattu kobolttiarvo jaottelemaan mikä on orgaanista ja mikä epäorgaanista kobolttia. B-näytteen tulos oli edelleen positiivinen, mutta entistäkin vähäisemmin raja-arvon väärällä puolella. On hyvä huomioida, että 10 vuotta sitten Ranskan doping-tapauksissa raja-arvon ylitykset olivat tapauksissa noin 20-kertaisia raja-arvoon nähden. North McLarenin osalta ne olivat hieman päälle 1-kertaisia.

Olen pyrkinyt selvittämään syyt, miksi arvo nousi yli sallitun rajan ja olen mielestäni saanut sen melko hyvin selvitettyä. Olen lähettänyt laboratorioon kobolttianalyysiin ruokinnassa käytetyn heinänäytteen, tallin juomavesinäytteen ja jopa yhden vitamiinivalmisteen. Rehutoimittajani on tutkituttanut kevään ja kesän aikana käytössä olleet rehueränäytteet puhtain tuloksin, kiitos heille siitä.

Hevosen lääkeainenäytteen kobolttiarvo syntyy aina monen asian yhteisvaikutuksesta, mutta kyllä merkittävimmät yksittäiset tekijät ovat valmisteet joilla korjataan madaltuneita veriarvoja. Nämä valmisteet sisältävät usein kobolttia, mitä ei ole tullut niitä käytettäessä ajatelleeksi. Nimenomaan näistä valmisteista ja valmisteiden yhteisvaikutuksesta johtuen on North McLarenin lääkeainenäytteen raja-arvo ylittynyt.

Pyysin vielä useaan otteeseen Hipposta tilaamaan Italian laboratoriolta jaottelun raportista, josta selviäisi näytteen sisältämät orgaanisen ja epäorgaanisen koboltin pitoisuudet. Maailmalla kiinnitetään huomiota nimenomaan tai jopa pelkästään epäorgaanisen koboltin määrään lääkeainenäytteissä. Epäorgaaninen koboltti tarkoittaa kobolttisuoloja, joita puhekielessä raakakoboltiksikin kutsutaan. Suomessa sillä ei tapauksen käsittelyn kannalta olisi ollut merkitystä, koska kokonaisarvo ratkaisee. Mutta jaottelu olisi antanut varmuuden sille, että näytteestä ei olisi löytynyt mitään lääkeainekirjanpidosta tai ruokinnasta poikkeavaa epäorgaanista kobolttia. Hippos ei kuitenkaan pyynnöstäni huolimatta suostunut jaottelua tilaamaan.

Julkisuudessa on isoon huomioon päätynyt valmiste Hemo-15. Se on eläinlääkärin määräämä valmiste, jonka varoaika on 96 tuntia. Olen itse kokenut, että se on vain yksi monista hevosten hoitoon ja hyvinvointiin eläinlääkärin määräämistä erilaista valmisteista.

Nyt on kuitenkin selvinnyt, että se on yksi merkittävä kobolttiarvoja nostattava tekijä sitä käytettäessä. Omalla kohdalla hevoset ovat vuosien varrella saaneet kyseistä valmistetta eläinlääkärien määräämänä ja varoaikojen puitteissa satunnaisesti, ja kuten tiedetään, ei ongelmia ole lääkeainenäytteiden kanssa ollut. Testejä on tehty valmentajaurani aikana tallimme hevosille varmasti yli 100.

Varmastikin 96 tunnin varoaika on pääosin riittävä, mutta hevoskohtaiset yksilöerot ja päällekkäiset valmisteet saattavat nyt selvästikin aiheuttaa sen, että varoaika ei enää riitäkään. On selvinnyt, että tämä kyseinen valmiste on muutamissa maissa laitettu raviurheilussa täyskieltoon.

Hippoksen eläinlääkärien kerrotaan tekevän hyvää yhteistyötä muiden maiden keskusjärjestöjen eläinlääkäreiden kanssa. Mielestäni tällainen tieto aineen käyttökiellosta jossain ravimaassa tai sen sisältämästä koboltista olisi pitänyt tuoda tietoisuuteen Suomessakin. Ehkä pahin skenaario on, että kun kilpailukieltoja on jaettu, sen jälkeen pikku viiveellä Hemo-15 muutettaisiinkin pidemmälle varoajalle tai jopa kiellettäisiin kokonaan.