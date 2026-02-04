Näkökulma: Suurkilpailuvalvojan huomioita Raviparlamenttia koskien

Viime viikon 5 Raviparlamentissa oli montakin aihetta, jotka liittyivät tuomaritoimintaan sekä Vermoon. Tässä muutama huomio niitä koskien.

Lähdön viivästyttämisestä määrättävät sakkorangaistukset suurenivat entisestään viime heinäkuussa. Tällä halutaan tietysti suitsia sitä, että esimerkiksi talviaikaan naulat olisi vaihdettu ja kengän irtoamisesta johtuvia viivästyksiä ei tulisi. Samalla rangaistusmääräyksiin kirjattiin lähdön oleellisen viivästymisen aikamääre, jonka jälkeen hevonen voidaan poistaa lähdöstä. Nyt ”oleellisena” on määritelty yli 8 minuutin viivästys. Jo aiemminkin tuomaristo on voinut poistaa hevosen, jos lähdön oleellinen viivästys varustekorjauksen takia on ollut nähtävissä. Näin on vanhojen sääntöjen aikaan toimittu Vermossa noin 4 vuotta sitten. Silloin kyse oli hajonneesta renkaasta, jonka pultti oli niin ruosteessa ja tiukassa, ettei sen irrotusta jääty pidemmäksi aikaa yrittämään.

Mitä tulee Winter Bonukseen, aiemmissa ennakkomaksullisissa cupeissa radat on yleensä valittu karsintailtana kaikille. Nyt kisan karsinnat haluttiin ajaa 2,5 viikkoa ennen finaalia, jotta kauempaa saapuville ei tulisi kuljetusmatkaa niin tiuhaan. Kalenteria lukittaessa mukaan maksettujen hevosten nimiä ja sijainteja ei ollut tiedossa. Korkeampi ennakkomaksu, talviaika ja sairastelut huomioiden halusimme jättää option sille, että jos joku finalisti joutuisi jäämään pois jo ennen ilmopäivää, on seuraavaksi karsinnoissa sijoittuneella ja finaaliin ilmoitetulla vielä mahdollisuus päästä mukaan. Jos lähtöradat olisi valittu, ei tilalle voitaisi ottaa ketään.

Kuten Raviparlamentissakin nousi esille, vain voittajien ratavalinnalla peliä haluttiin tasoittaa siten, että karsinnoissa epäonnea tai vaikka niukan tappion maalikuvassa kokenut voi saada finaalissa paremman mahdollisuuden ratojen arvonnan myötä. Tavoitteena on täysi ja mielenkiintoinen lähtö eli vastinetta rahoille myös mahdollisimman monelle kisaan maksetulle. Konseptia kehitetään tarvittaessa, ja tämän vuoden perusteella kisa saa jatkoa myös ensi talvena.