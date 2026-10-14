Näkökulma: Taikasana tapahtumakeskus
Muistan kun selailin ensimmäistä kertaa Teivon kotisivuilta Teivon strategia & ESG -liitettä. Hienoja sanoja (E – Environmental – ympäristö, S – Social – sosiaalinen vastuu, G – Governanse – hyvä hallintotapa) ja upeita kuvia tapahtumakeskuksesta ja suurista suunnitelmista. Havainnekuvat uudesta monitoimikeskuksesta kuin Taj Mahalin temppelistä. Päätä huimasi. Voiko tämä olla totta? Miten tämä kaikki rahoitetaan?
Teivon päättäjien päätä ei ole huimannut. Muun muassa kesäkuussa 2022 Tampereen Ravirata Oy:n silloinen tuore hallituksen puheenjohtaja Asko Koskinen sanoi Hevosurheilu-lehden jutussa näin:
”500 000 euron tuotto vuodessa, niin 10 miljoonaa on maksettu 20 vuodessa takaisin. Ei se sen kummempaa ole.”
Kuvioon ovat kuuluneet myös raviyhtiön kulloistenkin päättäjien pontevat puheet siitä, kuinka tapahtumakeskushanke etenee suunnitelmien mukaan ja ravitoiminnot on uudella sopimuksella turvattu vuoteen 2055.
Uuden sopimuskokonaisuuden lukeneena olen eri mieltä. Kokonaisuus on Teivoa kohtaan yksipuolisesti velvoittava. Ylöjärven kaupungin osuus on olla mukana, mikäli kaavoitus etenee suotuisasti. Vuoteen 2035 Teivon velvoitteet ovat valtavat, toinen sopimuksen osapuoli taas voi jarruttaa ja viivästyttää prosessia niin halutessaan. Tiimalasissa valuva hiekkaa valuu Ylöjärven laariin. Jos valtavia hankkeita ei pian aloiteta, Teivon supistettukin alue tippuu Ylöjärven syliin vuonna 2035. Ellei jo aikaisemminkin.
Sopimuksen allekirjoittamisesta on nyt kulunut yli kaksi vuotta, ja käytännössä mitään ei ole tehty tapahtumakeskuksen eteen, ”koska Kuninkuusravit”.
Pitkä yrittäjätaustani on tehnyt kyyniseksi. En enää oikein usko mihinkään suuriin puheisiin tai hienoihin piirroksiin. Ei ne suuret sanat suuta halkaise, ja kaikenlaista sitä voi piirtää. Think big -höpinää enemmän arvostan realistista käsitystä resursseista ja riskeistä. Ja sitä, että kääritään hihat ja tehdään töitä.
Meitä on iso porukka asianosaisia – raviurheilun harrastajia, puoliammattilaisia, ammattilaisia ja sidosryhmiä – jotka odotamme konkreettisia vastauksia siitä, miten supistetulla alueella voidaan järjestää raveja.
Jos nyt osoittautuu, että vuoden 2024 ratkaisu vaaransi Teivon ravitoiminnan turvalliset toimintaedellytykset jo ensi vuonna, kysytään vielä vakavampia kysymyksiä:
Kenen intressien vuoksi Teivolla oli kiire allekirjoittaa sopimus vuonna 2024?
Miksi Teivo luopui vuonna 2024 pitkästä, vuoteen 2035 ulottuvasta määräaikaisesta vuokrasopimuksesta ja neuvotteluasemastaan ennen kuin korvaavan ratkaisun toimivuus oli osoitettu?
Mitä ennen päätöstä tiedettiin ja mitä selvitettiin? Mitä riskejä tunnistettiin, ja mitä Teivo sai vastineeksi siitä, mistä se luopui?
Miksi vuonna 2024 oli kova kiire miettiä vuotta 2035, mutta vuonna 2026 ei ollut mitään kiirettä miettiä vuotta 2027?
Vastauksia voi olla vaikea saada. Uuden tapahtumakeskus-idean pohjalta sopimuksen vuonna 2024 allekirjoittaneet Asko Koskinen ja silloinen toimitusjohtaja Elina Hirvonen jättivät Teivon vuonna 2025.
Nykyinen Tampereen Ravirata Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Heiskala kertoi AtleettiTV:n lähetyksessä neuvotteluprosessista. Heiskalan mukaan neuvottelut Ylöjärven kaupungin kanssa eivät edenneet, kunnes keksittiin taikasana, tapahtumakeskus.
Miten se taikasana toimii? Voisiko sitä kohta jo käyttää?
Vaikka jonkinlainen armonpulla jatkoajan merkeissä Ylöjärven kaavoitusosaston pöydältä tippuisikin, siihen ei pidä olla tyytyväinen. Sopimuksen kohtuuttomat velvoitteet ja puutteet ravitoimintoja kohtaan eivät papereista poistu.
Perjantaihin 16.10 kello 15 asti voi taas jättää mielipiteitä ravitoimintojen lähellä olevasta kaavasta. Elokuussa kommentoitiin Tallinmäkeä, nyt vuorossa on Tallinrinne. Nyt on ehdottoman tärkeää, että ihmiset laittavat mielipiteitään kaava-aineiston pohjalta. Vielä voi vaikuttaa.