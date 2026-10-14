Näkökulma: Taikasana tapahtumakeskus

Pitkä yrittäjätaustani on tehnyt kyyniseksi. En enää oikein usko mihinkään suuriin puheisiin tai hienoihin piirroksiin. Ei ne suuret sanat suuta halkaise, ja kaikenlaista sitä voi piirtää. Think big -höpinää enemmän arvostan realistista käsitystä resursseista ja riskeistä. Ja sitä, että kääritään hihat ja tehdään töitä.