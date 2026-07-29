Pääkirjoitus: Huikea kattaus – Kuninkuusraveissa riittää nähtävää kaikille

Teivo tarjoaa viikonloppuna Kuninkuusravit vailla vertaansa. Jos joku on sitä mieltä, että Team Ojanperän dominanssi vie mielenkiintoa kuninkuuskisasta, niin turha pelko. Kaikilla viidellä oriilla on eri omistajat, ja kun kyseessä on suuret setelit ja mittaamattoman suuri kunnia, kaikilla ajetaan varmasti parhaasta mahdollisesta sijoituksesta.