Pääkirjoitus: Huikea kattaus – Kuninkuusraveissa riittää nähtävää kaikille
Teivo tarjoaa viikonloppuna Kuninkuusravit vailla vertaansa. Jos joku on sitä mieltä, että Team Ojanperän dominanssi vie mielenkiintoa kuninkuuskisasta, niin turha pelko. Kaikilla viidellä oriilla on eri omistajat, ja kun kyseessä on suuret setelit ja mittaamattoman suuri kunnia, kaikilla ajetaan varmasti parhaasta mahdollisesta sijoituksesta.
Pro on totta kai suosikki, ja tiettyyn pisteeseen asti suosikkia kunnioittavat kaikki, mutta ilmaiseksi ei sillekään anneta mitään. Oman pikantin lisämakunsa kisaan antaa 15-vuotiaan Evartin uran viimeinen taisto – rattailla uransa 10 000. voiton juuri Evartilla ajanut teivolaisikoni Jorma Kontio. Hienoa pelisilmää Antti Ojanperältä!
Tammojen puolelta löytyy vieläkin selvempi suosikki. Santtu Raitala ei Jockas Ritalla vuosi sitten Oulussa yhtään tappiota kokenut ja tuskin kokee nytkään, mutta mailin huono lähtöpaikka ja Lumi-Oosan Mikkelissä esittämä vahva nousuvire antavat muille sentään pienen yllätysmahdollisuuden.
Hienoa nähtävää ovat myös nuorten suomenhevosten lähdöt. Petri Laine tuo tauolta Siirin Toiveen Pikkukunkkuun ja Pörnä-Paten Pikkuprinssiin. Luonnollisesti vastassa on ikäluokkien parhaimmisto Campparin ja Marian Myrskyn johdolla. Pikkukuningattaressa kohtaa Mikkelin Varsakunkun kärkipari Viksun Cikka – Seepra.
Carukin Teivossa nähdään, vaikkei vielä kuninkuuskilvassa vaan 6-vuotiaiden Mauri Tuurnan ajossa. Lämminverihuipuista Teivossa juoksevat muun muassa Massimo Hoist ja Main Gate, ja alkutahdit viikonlopulle lyödään perjantaina Tammakriteriumilla.
Ainoa kauneusvirhe on se, ettei kaikkien aikojen suomenhevostamma Suven Sametti päässyt ”jonon ohi” kuningatarkisaan. Arto Hytönen vastaa pääuutisessa, miksi villi kortti voitiin olla antamatta, mutta mietityttämään jää, miksi niin haluttiin tehdä. Kuninkuusraviyleisö olisi varmasti nähnyt mielellään monivuotisen suosikkinsa Teivossa.
Raviurheilulla on omat tähtensä, ja Suven Sametti saattaa hyvinkin olla vaikka seuraava Tähtien Talliin kutsuttava hevonen. Jonkinlaista erikoiskohtelua sellainen olisi ansainnut jo kilpauransa ollessa vielä käynnissä.