Pääkirjoitus: Mallia Galliasta – Ylivieskan taikajuoma on yhteishenki
Kaikki tuntevat Asterix-kirjojen gallialaisen kylän, joka vastustaa viimeisenä linnakkeena roomalaisia joukkoja taikajuoman voimalla.
Samanlaista henkeä on muutamilla suomalaisilla pienillä raviradoilla, jotka valtiontukiaika on ajanut ahtaalle. Valtiontuen leikkaukset koskevat toki isojakin ratoja, mutta pienimmillä ravien järjestämisen edellytykset alkavat olla jo vaakalaudalla. Kajaania maa- ja metsätalousministeriö ei katsonut tänä vuonna edes tukikelpoiseksi. Periksi antamisesta ei ole kuitenkaan tietoakaan – ei edes Kajaanissa, saati muualla.
Malliesimerkiksi kelpaa vuoden pääravinsa lauantaina isännöinyt Ylivieska. Se ei ole jäänyt surkuttelemaan, vaikka toimintatuki on viime vuosina rajusti laskenut, vaan on sopeuttanut toimintansa uuteen tilanteeseen. Jopa kilpailupäivien väheneminen on käännetty positiiviseksi. Ravipäiviä järjestetään nykyään sellainen määrä, joka ihmisten on kohtuullista suurelta osin talkootyönä toteuttaa. Jäljelle jääviä aukkoja taloudessa paikkaa tehokas kumppanuusmyynti.
Surkuttelemaan Ylivieskassa ei jääty myöskään avoimen tason ruunien vähyyttä vaan pistettiin Ruunaruhtinaan konsepti ja Toto75-ravien palkintorahojen jako uusiksi. Lopputulos oli urheilullisesti loistava, eikä edes alkuraveista tihuutellut sade estänyt tapahtuman onnistumista. ”Liiteri on täynnä”, radan puuhamiehiin kuuluva Jussi Korkia-aho myhäili istumakatsomoa katsoessaan.
Ylivieskan taikajuoma on yhteishenki. Radan toimintaan on valjastettu koko alueen hevosväki, ja taustalla ovat vahvasti tukena myös kaupunki ja paikallinen liike-elämä.
Mallia Ylivieskasta voisi ottaa moni isompikin rata. Toivottavasti hyvä suoriutuminen pienellä tuella noteerataan myös ministeriössä tukirahoja jaettaessa ja siitä joskus palkitaankin.
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Maaseudun Tulevaisuus uutisoi viime viikolla, että sen tietojen mukaan usean hyvin menestyneen ammattivalmentajan hevosten antamista lääkeainenäytteistä on viime kuukausina tehty kiellettyjä löydöksiä.
Suomen Hippos julkaisi tiistaina asiasta lehden painoon menon jälkeen tiedotteen, joka löytyy Hevosurheilun verkkosivuilta. Painetussa Hevosurheilussa asiaan palataan ensi viikolla.