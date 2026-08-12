Pääkirjoitus: Mallia Galliasta – Ylivieskan taikajuoma on yhteishenki

Kaikki tuntevat Asterix-kirjojen gallialaisen kylän, joka vastustaa viimeisenä linnakkeena roomalaisia joukkoja taikajuoman voimalla.

Samanlaista henkeä on muutamilla suomalaisilla pienillä raviradoilla, jotka valtiontukiaika on ajanut ahtaalle. Valtiontuen leikkaukset koskevat toki isojakin ratoja, mutta pienimmillä ravien järjestämisen edellytykset alkavat olla jo vaakalaudalla. Kajaania maa- ja metsätalousministeriö ei katsonut tänä vuonna edes tukikelpoiseksi. Periksi antamisesta ei ole kuitenkaan tietoakaan – ei edes Kajaanissa, saati muualla.