Pääkirjoitus: Oikea aika, oikea paikka – Kasvattajakruunulla ja Varsakunkulla onnistuneet finaalit
Kasvattajakruunulla menee kovaa. Alkuerien palkintojenmaksuun täksi vuodeksi tehty muutos – että palkintoja maksetaan osallistujamäärästä huolimatta aina kuudelle hevoselle – sai hyvän vastaanoton ja nosti niiden suosiota selvästi. Parhaimmillaan yksi alkuerä päästiin jopa jakamaan.
Usein on kysytty, ajetaanko välierät ja finaalit liian myöhään ja pitkittävätkö ne nuorten hevosten kautta liikaa? Tänä vuonna hyvä osallistumisinto välieriin ja tasokkaat finaalit sekä niiden tulostaso antoivat suoran vastauksen. Finaaleissa juostiin huippuaikoja ja sivuttiin parhaimmillaan Suomen ennätystä.
Ennen kaikkea finaalit eivät toistaneet kauden aikaisempia suurkilpailuja vaan nostivat parrasvaloihin uusia nimiä. Ze On Alman ja Arctic Fionan luokka ja kyvyt tiedettiin, mutta kumpikin sai vasta nyt isoimman onnistumisensa. The Lost Battalion ja Make Cash tekivät läpimurtonsa ikäluokkatähtien joukkoon.
Seinäjoen Kasvattajakruunut olivat täysosuma kaikilla mittareilla.
Kasvattajakruunujen lisäksi Seinäjoella ravattiin 4-vuotiaiden suomenhevosten Varsakunkun finaali. Se ei olisi voinut osua maantieteellisesti oikeampaan paikkaan.
Suvereeniin voittoon ravasi kotiradan Retostella. Jo karsintavoitto oli nostanut sen kaikkien aikojen eniten 4-vuotiaana ansainneeksi suomenhevostammaksi ohi I.P. Vipotiinan, mutta nälkä ei ollut vielä tyydytetty. Tamma sooloili myös finaalin voiton, ja vieläpä SE-ajalla.
Ja vaikka Retostellalla on osaomistajia eri puolilta maata, missään ei voitonjuhlista olisi tullut tunteikkaampia kuin valmentaja Niko Jokelan ja ohjastaja Ville Koiviston kotikentällä Seinäjoella. Voittoa juhlittaessa kostui monen sivullisenkin silmäkulma.
Ennakkomaksulliset kasvattajakilpailut kohtaavat lähivuosina suuria haasteita niihin maksettavien ikäluokkien pienentyessä vuosi vuodelta. Toivottavasti Kasvattajakruunun ja Varsakunkun suosio kestää, ja hienoja kilpailuja nähdään vielä paljon lisää.