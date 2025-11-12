Pääkirjoitus: Oikea aika, oikea paikka – Kasvattajakruunulla ja Varsakunkulla onnistuneet finaalit

Usein on kysytty, ajetaanko välierät ja finaalit liian myöhään ja pitkittävätkö ne nuorten hevosten kautta liikaa? Tänä vuonna hyvä osallistumisinto välieriin ja tasokkaat finaalit sekä niiden tulostaso antoivat suoran vastauksen. Finaaleissa juostiin huippuaikoja ja sivuttiin parhaimmillaan Suomen ennätystä.