Pääkirjoitus: Uuden edessä – palkintotason säilyminen huojentava uutinen
Vuoden 2026 ravikalenteri julkistettiin viime viikolla. Uutta kalenterissa on, että ravaaminen painottuu talvikaudella – marraskuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin – kahdeksalle alueelliselle pääradalle. Niitä ovat Vermo, Turku, Tampere, Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Seinäjoki ja Oulu. Samalla jaksolla torstai on kokonaan raviton päivä.
Viime talvien kokemusten perusteella kuusipäiväinen raviviikko on täysin perusteltu. Keskitalvella on jouduttu ajamaan vajaita raveja ja ääritapauksissa jopa perumaan raveja.
Mutta kuten aina uuden edessä, kysymysmerkeiltä ei vältytä. Iso sellainen on, miten ravien keskittäminen talvella vaikuttaa ympärivuotisesti kilpailevien hevosten lukumäärään. Osalle kilpailijoista kilpailumatkat pitenevät, mikä ei ainakaan lisää kilpailuintoa. Toisaalta palkintoraha on talvella löysemmässä kuin kesällä. Euro on hyvä konsultti ja kannustaa kilpailemaan talvellakin.
Toinen iso kysymys on, miten pääratojen ulkopuolelle jäävät radat selviävät pienenevällä toimintatuella. Etupainotteisesti tulevaan tilanteeseen reagoi Forssa, joka irtisanoi rataa Turun ohessa osa-aikaisesti johtaneen Eeva Karvosen sopimuksen helmikuusta lähtien. Ennestään osa-aikaisesti tai osavuotisesti johdettuja ratoja ovat Kaustinen, Ylivieska ja Tornio, ja kokonaan ilman toimitusjohtajaa on Kajaani.
Samaan aikaan ratoja kannustetaan etsimään tiloilleen muuta kuin ravikäyttöä. Miten myynti ja tapahtumien järjestäminen onnistuvat, jos siihen ei ole henkilöresursseja? Ulkopuolistenkin järjestämät tapahtumat työllistävät ratoja.
Ongelmaton ei ole alueellisten pääratojenkaan tilanne. Päävastuun kantaminen talvikaudesta tarkoittaa entistä vähemmän ravipäiviä kesäaikaan, jolloin raveihin on helpompi saada yleisöä ja hevosia. Varsinkin niillä pääradoilla, jotka ovat alueensa ainoita, kesällä ravataan jatkossa perin harvoin.
Varauksettoman positiivista viime viikon uutisissa oli, että tällä tietoa ravipäivien määrän vähennys kattaa palkintotuen pienenemisen eikä palkintotasoa tarvitse leikata. Myös divisioonajärjestelmän uudistukset tuntuvat oikeaan osuneilta ja hyvin perustelluilta.