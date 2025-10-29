Pekka Korven Lukijan kynä: Vastine Kari Erikssonille – "Nuorena menestyminen kertoo nimenomaan lahjakkuudesta"

Jos Erikssonin heittämiä vuosia 2018–2021 olisi jatkettu vuodella taaksepäin, olisi vastaan tullut nyt 11-vuotias Run For Royalty. Onneksi Run For Royalty voitti Kriteriumin kotivalmennuksesta. Nyt ei ehkä ole minun vikani, että sillä on vain kaksi voittoa Suur-Hollolasta ja yksi St Michelistä. Syyttäköön Mathias Furuhjelm itseään Kriteriumin voitosta. Raviurheilua Suomessa ja maailmalla seuraavat kyllä tietävät, että aikuisena huipputasolla kilpailevat hevoset ovat lähes poikkeuksetta menestyneet jo nuorina. Tämä pätee myös suomenhevosiin.