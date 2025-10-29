Pekka Korven Lukijan kynä: Vastine Kari Erikssonille – "Nuorena menestyminen kertoo nimenomaan lahjakkuudesta"
En ole koskaan aikaisemmin kirjoittanut lehtien yleisönosastoille ja ajattelin, ettei tätä päivää tulisikaan. Kari Erikssonin kirjoitus viime keskiviikon (23.10.) Hevosurheilussa kuitenkin sai ärsytyskynnyksen ylittymään.
Kari Eriksson näkee suomalaisen raviurheilun ongelmaksi sen, että nuorille hevosille on liikaa lähtöjä ja niille jaetaan liikaa rahaa. Ajatus on aivan älytön.
Ainakin Eriksson tuntuu unohtavan hevosenpidon realiteetit. Kulut ovat nykyisin niin kovat, että ei hevosenomistajien rahojen voi kuvitella riittävän monen vuoden odotteluun. Ainoa tapa saada lajin pariin hevosenomistajia on taata nuorille hevosille kohtuulliset kilpailu- ja ansaintamahdollisuudet.
On myös hyvä muistaa, että iso osa nuorten suurkilpailujen palkintorahoista on kerätty hevosten omistajilta ja kasvattajilta ennakkomaksuina. Omia hevosiaan valmentavilla harrastajilla voi olla enemmän aikaa, ja heitä tarvitaan yhtä lailla kuin ammattilaisia. Menestyviä varsoja kuitenkin tulee myös harrastajavalmentajilta. On aivan turhaa luoda vastakkainasettelua erilaisten raviurheilijoiden välille.
Eriksson kirjoittaa, että varhainen kilpaileminen ja siinä saavutettu menestys eivät välttämättä kerro hevosen lahjakkuudesta, vaan kysymys voi olla taitavan valmentajan kyvyistä.
Ainakin oman kokemukseni perusteella asia on juuri päinvastoin. Nuorena menestyminen kertoo nimenomaan lahjakkuudesta. Taitava valmentaja ehkä voi saada lahjattomamman hevosen menestymään vanhempana, mutta varsana voi menestyä vain lahjakas hevonen.
Eriksson luo virheellistä mielikuvaa myös siitä, että varsana menestyvistä ei tulisi tähtiä aikuisina. Väitteensä tueksi hän on ottanut neljän vuoden pätkän Kriteriumin voittajia, joiden hän katsoo tukevan ajatustaan. Tämäkin on suhteellista. Erikssonin mielestä Kriterium-voittonsa jälkeen vaatimattomasti menestyneisiin hevosiin kuuluu muun muassa Sahara Jaeburn, joka kuusivuotiaana voitti Pariisin Vincennesissä.
Jos Erikssonin heittämiä vuosia 2018–2021 olisi jatkettu vuodella taaksepäin, olisi vastaan tullut nyt 11-vuotias Run For Royalty. Onneksi Run For Royalty voitti Kriteriumin kotivalmennuksesta. Nyt ei ehkä ole minun vikani, että sillä on vain kaksi voittoa Suur-Hollolasta ja yksi St Michelistä. Syyttäköön Mathias Furuhjelm itseään Kriteriumin voitosta. Raviurheilua Suomessa ja maailmalla seuraavat kyllä tietävät, että aikuisena huipputasolla kilpailevat hevoset ovat lähes poikkeuksetta menestyneet jo nuorina. Tämä pätee myös suomenhevosiin.
Kari Erikssonin kirjoituksen otsikkona oli Muutoksen aika. Mielestäni hänen kirjoituksessaan ei kuitenkaan ilmennyt, mikä Erikssonin ajama muutos varsinaisesti olisi. Tämä ei yllätä. Jos Erikssonilla olisi visioita, hän olisi varmasti voinut edistää niitä vaikka Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtajana toimiessaan.
Meidän ravialalla toimivien pitäisi muistaa viedä asioita eteenpäin positiivisella asenteella. Jokainen voi miettiä, millaista kuvaa lajin sisäpiirissä käytävä keskustelu alasta antaa vaikka hevosen hankkimista harkitseville. Raviurheilu ei kehity valittamalla.
Pekka Korpi, ravivalmentaja