Unelmien varsa – tappiottomalla Unelmavävyllä tänään edessä uran isoin tehtävä

Iikka Nurmosen valmentama Unelmavävy on aloittanut uransa täydellisesti. Ruuna on voittanut kaikki neljä kisaansa, eikä se ole vielä joutunut lyömään edes kaikkea peliin.”Se on mennyt yllättävän helposti. On se toki treenannut hyvin koko ajan, joten on uskaltanut kilpailla jo noin nuorena. Jo koelähtö oli positiivinen yllätys”, Nurmonen sanoo.Hänen treeniinsä Unelmavävy siirtyi viime syksynä. Sitä ennen hevonen oli viettänyt vuoden päivät Jyrki Tammimetsällä opetettavana ja laitumella.”Jyrki kertoi, että hevosta oli päästy hyvin treenaamaan, se oli pysynyt terveenä ja ravaa hyvin. Positiiviset kommentit”, Nurmonen kuvailee.Pian Unelmavävyn saavuttua Maaningalle Nurmonen sai huomata, että kyseessä on tavallista lahjakkaampi varsa. Erityisesti hevosessa miellytti ravin helppous.Heinäkuussa ruuna suoritti koelähdön hyväksytysti ajalla 43,5. Toisen kilometrin se kulki 38-kyytiä helpolla tyylillä.”Heti osasi sanoa, että tämä on juoksija. Ei niistä ikinä osaa sanoa, miten ne kehittyvät, mutta heti ensimmäisen lähdön jälkeen sanoin Laurille (Hyvönen, kimpanvetäjä), että tämä on juoksija.”.UnelmavävyRuuna, syntynyt 24.5.2022Ville Kalle – Kuunvalon Siru, SiporiKasvattajat Jenny Ruoti ja Jonne VäkeväinenOmistaja Talli AppivanhemmatValmentaja Iikka NurmonenHoitaja Jenni TuokkoEnnätys 32,4ake, voittosumma 14 000 euroaStatistiikka 4 starttia 4-0-0..Unelmavävy nähtiin ensimmäistä kertaa tositoimissa elokuussa Kajaanissa. Avausstartista ei tullut helppo, mutta ruuna näytti heti kykynsä ja voitti 3-vuotiaalle ensikertalaiselle kovalla voittotuloksella 35,7ke.”Yllättävän kovaa piti mennä. Ajattelin, että ajetaan helppo aloitusstartti vanhoja vastaan, mutta siellä olikin juoksijavarsoja. Hyvin Unelmavävy meni, eikä se silloinkaan ollut väsynyt.”Avausstartin jälkeen Unelmavävy on jatkanut voittotehtailua juoksemalla ykkössijat kahdessa Varsakunkku-karsinnassa ja Lahden Junnustartti-finaalissa. Viimeksi Jokimaalla se kellotti uuden ennätyksensä 32,4ake. Hevosen voittosummakin on kohonnut jo 14 000 euroon.”Vaikea sanoa, paljonko on jäänyt varaa. Ehkä se ensimmäisessä startissa joutui kovemmille kuin muissa – helposti se on nämä muut voittanut.”.Unelmavävy on toinen Nurmosen treenaamasta kahdesta nuoresta suomenhevosesta. Loput hänen valmennettavistaan on lämminverisiä. Väkisin Nurmonen ei nuorilla kansallisrodun edustajilla pyri radalle, vaan hevonen saa itse näyttää, koska se on valmis kilpailemaan.”Unelmavävy on lahjakas, helpporavinen ja näköjään aika varhainenkin, joten sitä on ollut helppo valmentaa. Se on ottanut hyvin treenin vastaan, minkä ansiosta on päästy näin aikaisin radoille.”.3-vuotiaan lahjakkuuden ovat kasvattaneet Jenny Ruoti ja Jonne Väkeväinen. Unelmavävyn emä Kuunvalon Siru on pariskunnalle erittäin tärkeä hevonen. Tamma voitti Väkeväisen valmentamana vuoden 2017 Villinmiehen Tammakilvan. Ura päättyi kuitenkin juuri tuohon starttiin, kun hevonen loukkasi ensin vasemman takajalan nuljuluuta, ja muutaman kuukauden päästä sama ongelma iski toiseenkin takajalkaan.”En olisi ikinä uskonut, että Kuunvalon Siru jättää tuollaisia varsoja. Se tuli aikanaan vieroituksesta meille opetukseen. Tamma oli varmaan 2-vuotias, kun ostimme sen meille. Varsasta saakka olemme tehneet töitä sen kanssa”, Jenny Ruoti kertoo.Jo Kuunvalon Sirun esikoinen, 12 startistaan kahdeksan voittanut Siruko on osoittanut tammasta olevan periyttäjäksi.Kun Kuunvalon Sirulla alettiin tekemään neljättä varsaa, isäoriksi valittiin Ruotin toimesta Ville Kalle.”Hyvösen Lauri halusi teetättää Kuunvalon Sirulla varsan. Mietimme ajankohtaa. Sanoin sitten Laurille, että saat tehdä varsan, mutta isäori on Ville Kalle. Lauri teki kimpan varsan ympärille ja päätti ruunan nimen. Olemme itsekin Jonnen kanssa mukana kimpassa”, Jenny Ruoti kertoo.Unelmavävy ei ensin nimenä maistunut hänelle, mutta Väkeväisen ja Hyvösen innostus sai pään kääntymään.Ruodin mukaan Unelmavävyn hieno luonne tulee juuri emän puolelta. Ville Kallessa taas miellytti vahvuus ja varhaislahjakkuus.”Unelmavävy oli varsana aika kiltti mutta myös päättäväinen. Kauhean toimiva ja nöyrä se oli heti syntymästä asti.”.Keskiviikon finaaliin Nurmonen lähtee luottavaisena, vaikka nuorten ja kokemattomien hevosten lähdöt voivat olla yllätyksellisiä. Myös tehtävä on erilainen kuin aiemmin. Silti edes vaihtelevat säät eivät suuremmin heilauta Nurmosen odotuksia.”Minua ei ainakaan pelota, vaikka joutuisimme laittamaan hokkikengät.”Unelmavävyn omistaa 13-henkinen Talli Appivanhemmat. Suosikin asema tuo mukanaan myös paineita. Etenkin Ruotia tuleva loppukilpailu jännittää erityisen paljon.”Kamala tilanne. Yöunet menevät”, Ruoti nauraa. ”Olen ainakin itse niin heikkohermoinen, etten yhtään kestä, kun on näin kova paine päällä. Ehkä mieluummin olisin haastajan roolissa, koska minua jännittää niin paljon.”.Poisjääntiaalto iski Kuopion keskiviikkoraveihin – "Syksyllä tietysti pöpöt liikkuvat”