Jukka Saastamoinen 70 vuotta – itse kasvatettua kipinää elämään
”Niin se aika tavaran kaupihtee”, Jukka Saastamoinen hymähtää kysymykselle, miltä tuntuu täyttää 70 vuotta.
Hän on jutuntekohetkellä metsätilalla Maaninkavaarassa Posion kunnassa.
”Kerettiin jo hirvenpyynti aloittaa. Happi kulkee paremmin, kun sain painoa pudotettua.”
Noin 20 vuotta on kulunut siitä, kun Saastamoinen myi perustamansa Säästötalo Robinhoodin rahakkaassa kaupassa Tokmanni-konsernille. Tallinimi Sherwood Stable Oy viittaa hänen työhistoriaansa halpakauppayrittäjänä.
”Kyllä se sieltä on tullut. Kun myin Robinhoodin liiketoiminnan Tokmannille, saman tien laitoin sherwoodin sähköpostin käyttöön.”
Hevosenomistajuuttaan hän luonnehti Kuukauden henkilö -jutussa (HU 17.6.) seuraavasti.
”Tämä on pitänyt minut ihmisenä. Se on aika paljon se”, Saastamoinen sanoi tuolloin ja tarkentaa nyt: ”Se on antanut huolta ja murhetta sekä sopivasti ilon päiviä.”
Sherwood Stable on paitsi merkittävä omistaja, myös merkittävä kasvattaja. Molemmissa tilastoissa tallinimi sijoittuu tällä hetkellä sijalle 13. Hevosista kesän Suur-Hollolan B-finaalin voittaja Drogon 11,3a kiri hiljattain Tammavaltikan kokonaiskisassa viidenneksi. Hot Package 12,9a vei puolestaan keväällä Uudenmaan Upeimman. Saastamoinen omisti jo sen emänisän, kanadalaisori Tyrone Dillonin.
Tänä kesänä on syntynyt kolme kasvattia; ori Robin’s Treasure (Express Duo – Chique), tamma Sister Salla (Maharajah – Charmante) ja tamma Carun Mimmi (Caru – Kymin Mamma). Kymin Mamma on uusittu Carulla ja Hot Packagen emä Hot Pot on astutettu Hohneckilla.
Yhteensä kasvatteja on Heppa-järjestelmän mukaan 64. Suomenhevosista etevin on tähän mennessä Pastori 20,7a.
Iän karttuessa Saastamoinen on vihjaillut luopuvansa hevoskasvatuksesta, kun seurattavaa riittää jo moneksi vuodeksi. Kasvatustoiminta on saanut kuitenkin saanut jatkua.
”Siitostammoja minulla on ollut ajan saatossa useampia ja joitakin on tullut hankittua jenkeistä. Luvattoman monta vuotta siinä menee, että selviää, onko tamma periyttäjä. Jos on, kyllä siitä jonkunlainen juoksija tulee, vaikka astuttaisi keppihevosella.”
Saastamoisen kaksivuotias kasvatti Corazon Carlo (Corazon Combo) on kiinnostava lupaus. Pekka Korven valmentama ori laukkasi Junnustarttifinaalissa ketjureaktion seurauksena, mutta paikkasi sen nousemalla vahvasti kolmanneksi.
”Olin paikan päällä katsomassa. Se on aloittanut uransa makeasti”, Saastamoinen kuvailee. ”Tarina meni niin, että siemensin joskus Chiquen Corazon Combolla ja Pekka sitten myöhemmin kyseli, minkälainen varsa siitä tuli. Sanoin, että en minä osaa sanoa muuta kuin, että on sillä jalat oikeinpäin alla. Totesin, että meillä taitaa olla yhteiset tavoitteet, ota sinä se treeniin.”
Jukka Saastamoinen kasvattaa mieluummin varsoja itse valmiin kilpahevosen ostamisen sijaan.
”Tässä lajissa on niin paljon muuttujia, että kaikki maailman tuurit pitää olla matkassa ennen kuin hevosen saa edes ensimmäiseen starttiin. Siksi kenellekään en voi hevoskasvatusta suositella, mutta silti minä olen siitä itse tykännyt.”