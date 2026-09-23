Jukka Saastamoinen 70 vuotta – itse kasvatettua kipinää elämään

Iän karttuessa Saastamoinen on vihjaillut luopuvansa hevoskasvatuksesta, kun seurattavaa riittää jo moneksi vuodeksi. Kasvatustoiminta on saanut kuitenkin saanut jatkua.

”Siitostammoja minulla on ollut ajan saatossa useampia ja joitakin on tullut hankittua jenkeistä. Luvattoman monta vuotta siinä menee, että selviää, onko tamma periyttäjä. Jos on, kyllä siitä jonkunlainen juoksija tulee, vaikka astuttaisi keppihevosella.”

Saastamoisen kaksivuotias kasvatti Corazon Carlo (Corazon Combo) on kiinnostava lupaus. Pekka Korven valmentama ori laukkasi Junnustarttifinaalissa ketjureaktion seurauksena, mutta paikkasi sen nousemalla vahvasti kolmanneksi.

”Olin paikan päällä katsomassa. Se on aloittanut uransa makeasti”, Saastamoinen kuvailee. ”Tarina meni niin, että siemensin joskus Chiquen Corazon Combolla ja Pekka sitten myöhemmin kyseli, minkälainen varsa siitä tuli. Sanoin, että en minä osaa sanoa muuta kuin, että on sillä jalat oikeinpäin alla. Totesin, että meillä taitaa olla yhteiset tavoitteet, ota sinä se treeniin.”

Jukka Saastamoinen kasvattaa mieluummin varsoja itse valmiin kilpahevosen ostamisen sijaan.

”Tässä lajissa on niin paljon muuttujia, että kaikki maailman tuurit pitää olla matkassa ennen kuin hevosen saa edes ensimmäiseen starttiin. Siksi kenellekään en voi hevoskasvatusta suositella, mutta silti minä olen siitä itse tykännyt.”