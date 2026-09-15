Roi Iltanen 60 vuotta – Lanki risti Roopeksi
Hevosten pariin Iltanen ajautui reilut 45 vuotta sitten aloittaessaan työt oppi-isänsä Risto Lankin ravitallilla.
”Käytännön hevoskokemusta minulla ei ollut lainkaan, kun 80-luvun alussa kävelin alaikäisenä ’Ripan’ tallille kysymään kesätöitä. Ripasta muodostui minulle isäpuoli. Hän osti kengät, nahkatakin, maksoi ajokorttini ja antoi kutsumanimen Roope”, Iltanen taustoittaa.
Työt Lankilla jatkuivat vielä kesän jälkeenkin, kun hevoset kiehtoivat opiskelua enemmän.
”Etäopiskelun aloitin jo 70-luvun lopulla”, Iltanen hymähtää.
Muutaman Lankilla vietetyn vuoden jälkeen Iltanen suuntasi armeijaan. Samoihin aikoihin hän löysi elämänkumppaninsa Pia Huusarin.
”Pialla oli kotona hevosia, jonka jälkeen haimme vielä Loviisasta ratatallia. Sitten hevosia oli kahdessa paikassa”, Iltanen kertoo.
Loviisan tallista lopulta luovuttiin 90-luvun laman aikaan.
”Kaikki meni kyykkyyn. Meillä on ollut toiminnassa aina onni mukana hyvien hevosenomistajien myötä. Tallin pito jatkui Haminassa Pian kotipaikalla, missä nykyisinkin asumme”, Iltanen sanoo.
Elämän hevosikseen Iltanen nostaa vuonna 1990 St Michelissä avoimen kolmivuotislähdön voittaneen Speedy Ralphin ja vuonna 2020 Elitloppet-karsintaan osallistuneen Chief Orlandon.
”Elämästä muuten puhuttaessa paras saavutukseni on tyttäreni Pinja”, Iltanen toteaa.