Roi Iltanen 60 vuotta – Lanki risti Roopeksi

”Käytännön hevoskokemusta minulla ei ollut lainkaan, kun 80-luvun alussa kävelin alaikäisenä ’Ripan’ tallille kysymään kesätöitä. Ripasta muodostui minulle isäpuoli. Hän osti kengät, nahkatakin, maksoi ajokorttini ja antoi kutsumanimen Roope”, Iltanen taustoittaa.