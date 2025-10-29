Mika Karppinen 50 vuotta – Koivun Tähti opetusmestarina
Vajaat 10 vuotta kestäneen valmennusuransa aikana Karppinen on tullut erityisesti tutuksi suomenhevosten Filin ja Koivun Tähden treenarina. Näistä jälkimmäisen hän nimeääkin elämänsä hevosekseen.
”Se on koevedokseni, kun oli ensimmäisiä hevosia joiden kanssa rupesin oikeasti ravihommaa toteuttamaan. Hyvän uran se teki omalla persoonallisella ravityylillä. Jos joku kysyy, kuka on raviurheilussa eniten minua opettanut, se on Koivun Tähti”, Karppinen hymähtää.
Nyt valmennuslistalla on seitsemän hevosta. Määrään lukeutuu kilpahevosia sekä varsoja.
”Välillä tässä on lisäksi opetettavia varsoja, mutta lisääkin mahtuu”, hän mainitsee.
Hevoskipinän Karppinen muistaa syttyneen sielussaan jo lapsena Kausalassa, mistä hän on myös kotoisin. Ensikosketuksensa hevosiin hän sai tätinsä tallilla. Yläasteikäisenä raveissa käydessä viehättävintä kuitenkin oli totopelien pelaaminen.
”Vuonna 2000 muutin Helsinkiin ja tapasin daamin (vaimo Maarit Karppinen), joka ratsasti. Aloin käymään ajamassa hevosia Lappalaisen Jarmolla Pornaisissa ja 40-vuotislahjaksi toivoin pääseväni C-ajolupakurssille. Sitten Koivun Tähti tulikin jo minulle”, hän muistelee.
Ennen ammattivalmentajan uraa Karppinen työskenteli ravintola-alalla, johon hänellä löytyy myös koulutus.
”Aleksanterinkadulla toimin toistakymmentä vuotta ravintolapäällikkönä. Nyt saan kuitenkin tehdä työtä, joka on myös harrastukseni, eli aika unelmatilanne.”