Muistelen vielä muistaessani – osa kaksi: "Lähtövoitolla ei vielä päässyt ollenkaan palkinnoille"

Oulaisissa rata sijaitsi aivan asutuksen keskellä – radan sisälläkin oli iso vuokra-asuntotalo – ja Oriyhdistyksellä olikin varjeleminen siitä, kun radan ympärille pakkasi syntymään toisia katsomoita. Pesulan ja vuokratalon ja muutamien muidenkin kanssa oli tehty kirjallisia sopimuksia ko. tilanteen varalta, mutta aidalla roikkujia ja sisäradan perheiden vieraita oli silti aina kilpailupäivinä. Samoin aitaamattoman takasuoran ja takakurvin kautta tahtoi tulla väkeä järjestäjien lipunmyyjien ohi. Mutta väkeä siis oli, ja kaikki väki mahtui hevosten lisäksi – siihen tilaan joka nykyään pidetään tyhjänä ihmisistä.

Nämä ihmiset kaikki tulivat paikalle kävellen, eikä läheskään kaikkia osallistuvia hevosiakaan tuotu paikalle moottorivoimin. Kauempaa tuli joitakin parhaita junalla Oulaisiin, ja asemalta oli vain reipas kilometri silloiselle kilpailupaikalle. Joistakin naapurikunnista tultiin autoilla, mutta se tarkoitti sitten teurasauton pyhäkäyttöä, ja siihenhän mahtuu viisikin hevosta – ja miehet ja kärryt. Paljon tultiin myös ns. maitse elikkä osallistuvalla hevosella ajaen.