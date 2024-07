Pirjo Miettunen on ammattivalmentaja, joka treenaa Kaustisella huipputamma Endless Storyn lisäksi sen neljää tallikaveria. Töitä tehdään yhdessä Veli-Erkki Paavolan ja oman tyttären Elina Miettusen kanssa. Tyttären ponitilasto 227 starttia ja 47 voittoa on yksi lajin kovimmista, ja isojen hevosten kanssa 53 starttia valmentaja on tuonut jo 24 totosijaa. Positiivinen elämänasenne kantaa pitkälle. Mia Mäki-Maunus

Sukulinjat Sukulinjat: Kaustisen komediennet – "Huumori yhdistää meitä" Huumori on äiti-tytär-suhteelle parasta polttoainetta. Pirjo ja Elina Miettusen seurassa hymy tulee ennemmin tai myöhemmin kaikkien huulille.