4-vuotiaat: ”Unelmavävyn talvi on mennyt hyvin”

Uransa avauskaudella Unelmavävy keräsi viidestä ajetusta startista neljä voittoa ja 24 000 euroa palkintorahaa.”Talvi on mennyt hyvin. Hevonen oli tosi valmis jo viime kaudella, ja on aina treenatessa vain kehittynyt, joten miksipäs se ei olisi mennyt eteenpäin viime kaudesta”, Nurmonen ajattelee.Nelivuotiskauden avausstartissa Unelmavävy ei vielä ollut parhaimmillaan sijoituttuaan Teivossa keulasta neljänneksi ajalla 30,4a/2100 metriä. Alkuperäinen suunnitelma oli aloittaa kausi kuitenkin vasta Pikkupelimannin karsinnoista..Samoissa maastoissa hevosia valmentavalla Ossi Nurmosella on tallissaan myös yksi nelivuotias. Toppilan Jasmin aloitti myös kilpailu-uransa jo kolmivuotiaana.”Ihan hyvässä mallissa hevonen on kehityksensä suhteen. Viimeksikin hevonen teki hyvän juoksun tultuaan laukan jälkeen viimeiset puolitoista kierrosta 32-lukemia. Mukava tamma kaikin puolin ja uskon sen olevan tammalähdöissä täysin riittävä”, Ossi Nurmonen kokee..Juankoskella talliaan pitävällä Heikki Mikkosella on Savon suurin nelivuotisjoukkue, kun tallista löytyy peräti neljä ikäluokkansa edustajaa. Oriita on kaksi, joista evarttilainen Eemeli vaikuttaa varhaisemmalta.”Ei ole pöllömpi varsa. Se on kasvanut vain mahdottoman isoksi ja sen takia on täytynyt ottaa rauhallisesti, kun hevonen on hiukan tuntunut vaivaantuvan kotona reippaammin ajettaessa. Starttiin se tulee kesällä, mutta vasta sitten nähdään ollaanko jo syksyllä ikäluokkalähdöissä”, Mikkonen kertoo.Parvelan Retun poika Rukiver omaa hyvän jakson, mutta vauhtivarat eivät ole vielä kehittyneet mahdottomasti.”Kauhean isoliikkeinen, kuten monet parvelanretulaiset. Hyvällä mallilla varsa on, vaikka vauhtiensa puolesta onkin hiukan myöhäinen”, Mikkonen sanoo.Vipinän Viuhka on Mikkoselle tuttua sukua, sillä vuotta vanhempi isoveli Vipinän Vihellys valmentautuu samassa tallissa. Vipinän Vihellys on näyttänyt jo radoilla lahjakkuuttaan, kun se selvitti viime syksynä tiensä aina Kriteriumin finaaliin asti.”Vipinän Viuhka on varsoistamme tällä hetkellä vauhdikkain, mutta henkisellä puolella on kasvunvaraa, kuten isoveljellensäkin. Hyvin eläväinen varsa, joka säikkyy kotona ja radalla ajettaessa vähän kaikenlaista. Aloitetaan ura kesällä”, Mikkonen suunnittelee.Myöhäisin tallin varsoista on Taikan Pirkko, joka valmentajansa mukaan tuskin vielä tänä vuonna ennättää ikäluokkalähtöihin.”Starttaaminen venynee loppusyksyyn. Toiseen evarttilaiseen eli Eemeliin nähden varsa on vastakohta, koska se on pieni”, Mikkonen kuvailee..Miika Tenhusella on Tuusniemellä kaksi huippusukuista nelivuotiasta. Iris on periyttäjätamma Xenan yhdestoista jälkeläinen. Tammasta on vuokrattu vain kilpailuoikeus Talli Iriksen Ihailijoille, sillä kilpauran jälkeen Iriksen on tarkoitus jäädä Tenhusille siitostammaksi.”Iriksestä tykkään oikein paljon, näppärä nelivuotias. Siinä on paljon sisällä. Yksi startti ajettiin, mutta ei tamma vielä ymmärtänyt kilpailemista lainkaan. Enkä ole sitä halunnut ahdistaa, ettei tammasta tule tosikkoa. Kovat odotukset on jatkoon”, Tenhunen vakuuttaa.V.G. Voiton pikkuveljessä Vikkessä on paljon isänsä näköä, mutta valmentajan mukaan myös lahjakkuutta.”Hiittiä on ajettu, mutta pienten varsavaivojen takia on jouduttu pitämään varsaa hieman helpommalla. Hevosessa on tosi kova moottori ja uran aloitus ei ole enää kaukana. Vauhtien puolesta kilvanajo olisi ollut mahdollista jo viime kaudella”, Tenhunen sanoo..”Iriksestä tykkään oikein paljon, näppärä nelivuotias. Siinä on paljon sisällä.Miika Tenhunen.Iisalmesta Jukka-Pekka Kauhasen tallista nelivuotiaita löytyy kolme, joista Uskonsisko on päässyt aloittamaan kilpauransa. Tamma on ikäluokkalähdöissäkin potentiaalia osoittaneen Uskotoivon kaksi vuotta nuorempi pikkusisko.”Uskonsiskolla on hyvän hevosen otteet ja se ottikin vauhtia hyvin uransa avauskilpailussa. Hyvin erilainen tämä on kuin velipoikansa. Uskotoivo oli niin mahdottoman varhaiskypsä”, Kauhanen kuvailee.Alberttiinoa ei vielä olla nähty totoraveissa, mutta paikallisraveissa ori ehti kilpailla. Hevosen kehitystä nelivuotiskaudella on hieman jarruttanut maalis-huhtikuussa suoritettu ruunaus. Dahlia-Tallin kasvattama ja omistama Xandria Dahlia on Kauhasen varsoista myöhäisin.”Xandria Dahlia on kehittynyt kovasti kevään aikana, eikä matalan profiilin aloitus liene enää kaukana. Koelähdössä hevonen oli positiivinen yllätys, sillä hirveästi radalla sitä ei oltu käytetty”, Kauhanen kertoo..Iisalmessa myös talliaan pitävällä Jani Hartikaisella on treenissä nelivuotias Paavolan Pipsa, joka on Kriterium- ja Derby-voittaja Paavolan Hurmoksen pikkusisko.”Paavolan Pipsa on hienon näköinen tamma. Aika isokokoinen se on, joten pikkuisen myöhäinen hevonen voi olla, mutta riskintuntuisesti se kotona pistelee. Talven hevonen pääsi treenaamaan ilman takapakkeja”, Hartikainen kehuu.Toukokuussa Paavolan Pipsa juoksi ensimmäisen starttinsa paikallisraveissa. Totoraviuran avausta katsotaan myöhemmin.Kimmo Kärkkäisellä Kuopiossa valmentautuu nelivuotias Vilber, joka suoritti koelähtönsä kolmevuotiskauden lokakuussa ajalla 45,7/2140 metriä. Ori on 22,4-aikaisen Villi-Annan ensimmäinen jälkeläinen.Viime vuonna Joroisista Siilinjärvelle muuttaneen Olli-Pekka Hämäläisen valmennustallista löytyy yksi nelivuotias. Volter Kilpi on Hämäläisellä valmentautuvan Caisanin ensimmäinen jälkeläinen. Varsan tamma teki jo ennen kilpauransa käynnistymistä.”Volter Kilpi on iso varsa, joka vaikuttaa vielä entisestään kasvavan. Väljästi olen 45-vauhtia sillä radalla ajellut, mutta varsan koon vuoksi olen ottanut sen kohdalla hyvin varovaisesti. Uran aloitus menee myöhälle syksyyn tai ensi vuoteen”, Hämäläinen kertoo.Timo Mäkäräinen treenaa Kiuruvedellä nelivuotiasta Velmiiraa. Tamma on Mäkäräiselle tutun 23,6-aikaisen Veluurin neljäs jälkeläinen.”Mukava nelivuotias. Olisi voinut ajaa jo viime kaudella enemmän kuin yhden startin kilpaa, mutta hevosta ei ole maksettu ikäluokkakisoista kuin Villinmiehen Tammakilpailuun”, Mäkäräinen taustoittaa.Nelivuotiskaudella Velmiira on ehtinyt kisata jo viidesti, joista voiton se otti Ylivieskassa helatorstaina ajetusta Pikku-Helätin-ajosta ajalla 32,0/2100 metriä.”Vähän lapsellisia laukkoja, mutta hyvä meininki hevosessa on. Emä oli kilpailumatkoilla huono matkustaja, mutta tämä on hyvä autossakulkija”, Mäkäräinen hymähtää..Kaimaa en tuntenut, mutta tämä ainakin oli jo pienestä pitäen hiukan omalaatuinen persoona.Timo Vääränen Mannerheimistä.Timo Vääräsellä nelivuotiaita on puolestaan kaksi, joista Mannerheim on hänen ja Aulis Harmoisen oma hevonen.”Mannerheimillä on kyytiä. Pikkuisen kiihkeä varsa meinaa olla välillä, mutta on siitä odotuksia. Kaimaa en tuntenut, mutta tämä ainakin oli jo pienestä pitäen hiukan omalaatuinen persoona. Työnteosta varsa silti tykkää”, Vääränen kehuu.Hinkulan Savannan piti juosta jo viime syksynä koelähtö, mutta sairastelun vuoksi koelähdön ajaminen siirtyi tälle vuodelle. Kesällä tai viimeistään syksyllä kilpailemista on tarkoitus aloitella.”Mukava ja leppoisa hevonen”, Vääränen sanoo.Teuvo Nikulaiselta löytyy nelivuotiaat Utopia Pee ja Välkkeen Hulina. Ne menevät Nikulaisen mukaan treeneissä melko samaa tahtia. Kummankin Nikulainen kokee olevan selvästi edukseen vasta viisivuotiaina.”Utopia Peen uskon kehittyvän hyväksi kilpahevoseksi. Välkkeen Hulina menee samaa tahtia, mutta vaatii isokokoisena tammana aikaa”, Nikulainen tiivistää..Porokalla toiveet ikäkausilähdöissäMarkus Porokalla on treenissään Varsakunkku- ja Derby-voittajan veli.Pohjois-Karjalan valmentajista Markus Porokalla on treenissään kolme 4-vuotiasta. Näistä Rekilammen Risto on samasta emästä kuin ikäluokkatähti Rekilammen Sauli. Rekilammen Risto avasi uransa huhtikuussa Oulussa kakkossijalla.”Rekilammen Risto ei näyttänyt Oulun startissa kuin 50 prosenttia tehoistaan. Se oli pakko ruunata pari viikkoa sitten, kun hevonen ei keskittynyt yhtään ravipaikalla, vaikka treenasi kotona hyvin. Vielä elättelen toiveita ikäluokkakisoista”, Porokka sanoo.Helmiksen emä on Porokan Kriterium- ja Derby-voittaja Koivikon Kallen täyssisko.”Helmiksellä on vähän kasvuun liittyviä ongelmia. Se on vähän vaille hyvä, joten starttaaminen ei välttämättä ole kuin viikoista kiinni. Usko on kova, että siitä tulee hyvä hevonen. Helmis on meneväinen ja työmoraaliltaan hyvä tamma.”.Myös Vretsi on ruunattu hiljattain.”Se oli orina aika kovaluontoinen. Vretsi on kyvykäs hevonen, mutta käytöspuolen kanssa on vielä työnsarkaa. Jos niin käy, kaikki on sen kanssa mahdollista. Koelähtö on tarkoitus ajaa lähiaikoina.”.Heinävedellä valmentavalla Tiia-Mari Myllykankaalla on yksi nelivuotias: ruuna Opi.”Opi ei ole ollut tässä vielä kauaa. Se on kaikin puolin mukavan oloinen ruuna, mutta ravin kanssa on vielä pikkuisen tekemistä. Toive ja tarkoitus olisi päästä tänä vuonna radoille, mutta mennään hevosen ehdoilla”, Myllykangas kertoo.Jarkko Kervisellä on treenissään kaksi nelivuotiasta. Haifai meni lokakuussa koelähdössä tuloksen 42,7. Tuikkeen Välke puolestaan aloitti kilpauran jo viime vuonna ja sijoittui syksyn Varsakunkku-karsinnassa viidenneksi. Se jäi sen vuoden ainoaksi startiksi, kun se joutui jäämään Junnustartti-finaalista pois. Hevosurheilu ei tavoittanut Kervistä kommentoimaan nelivuotiaitaan..Keski-Suomesta löytyy kaikkiaan 12 nelivuotiasta. Antti Ojanperän valmentama Xavier on aloittanut uransa lupaavasti.”Xavier on ihan hyväntuntuinen. Sen pitäisi olla kehittyvä hevonen. Kuvittelen, että se olisi ikäluokkahevonen. Sitä on päästy hyvin treenaamaan koko ajan. Mielenkiintoista nähdä mitä siitä tulee, mutta mielestäni se on asiallinen. Xavier on vielä vähän takakorkea, mutta on luonteeltaan tosi mukava ja raviltaan miellyttävä. Ori on ’meidän sukuja’ vielä”, Ojanperä kommentoi.Tero Lahtisen valmentama Tuurinpa on osoittanut hyviä vauhtivaroja, mutta laukat ovat sotkeneet menoa. Toukokuussa Härmässä se sortui harha-askeliin ylivoimaisesta johdosta.”Tuurinpa on sellainen ketku, ettei vielä keskity eikä ota hommaa tosissaan. Tämä on kuitenkin lahjakkain suomenhevosvarsa, jolla olen koskaan ajanut. Tuurinpa on vuoden normaalia varsaa edellä. Pitää vain yrittää saada rutiinia. Olen kaavaillut oria ikäluokkakisoihin”, Lahtinen suunnittelee..Milla Magee on hienosukuinen ja hienon näköinen tamma. Mielenkiinnolla odotetaan, mihin siitä on.Dimitri Hedman.Dimitri Hedmanin treenaaman Milla Mageen emä Tähtiheili selvitti tiensä vuoden 2016 Kriterium-finaaliin, mutta sen ura loppui varhain.”Milla Mageeta on ajettu muutaman kerran harkkaraveissa 40-vauhtia läpi. Sitä vauhtia se menee hienolla tyylillä. Milla Magee on hienosukuinen ja hienon näköinen tamma. Mielenkiinnolla odotetaan, mihin siitä on. Jonkinlaisia odotuksia on”, Hedman sanoo.Antti Tupamäellä on Keski-Suomen suurin joukkue. Hänen valmennuksessaan on kolme nelivuotiasta. Näistä kaikki ovat suorittaneet koelähdön, ja Mutkan Reetta ehti avaamaan uransakin sunnuntaina Kokemäellä.”Mutkan Reetta tuntuu menneen talven aikana eteenpäin. Reilu kuukausi sitten ajettiin harkkareissa 41-vauhtia läpi. Se tuntuisi pystyvän alta 40-tulokseen, kun vain pääsee ravia liikkeelle. Mukava aloittelija”, Tupamäki kuvailee.Aetoksen Tupamäki arvioi aloittavan kuukauden sisällä kilpailemisen.”Aetos on mennyt koelähdöstä eteenpäin. Ruuna menee sellaisia 40-vauhteja nyt. Aetos on ollut vähän hidaskehitteinen ja voimaa vaativa, mutta se tuntuisi jaksavan juntata, kun sen saa vauhtiin.”Tallin tuorein tulokas on ruuna Sääsken Sisukas.”Sääsken Sisukas tuntui paremmaltakin, mutta koelähdössä oli jotain sanomista. Sillä on hyvä ja rytmikäs ravi, kun saadaan kaikki kohdalleen. Pieniä sairasteluita sillä on ollut, mutta kun niistä on päästy, se rupeaa ottamaan kyytiä.”.Aimo Vuorisalon kaksikosta radoille on ehtinyt Villiloiri.”Villiloiri ruunattiin tässä välillä. Se on ihan asiallinen varsa. Kun hevonen rupeaa itse yrittämään, se voi mennä aika kovaakin. Pikkuisen se on vielä tasainen, mutta ajan kanssa siitä tulee varmaan ihan hyvä hevonen”, Vuorisalo arvioi.Tamma Hennigin isä on Vuorisalon käsistä menestynyt Kinderi, jolla on vain yhdeksän jälkeläistä.”Hennig meni koelähdössä ihan asiallisesti. Siitä tulee iso tamma ja varmaan syksyn mittaan ihan oikea hevonen. Starttiin ei kuitenkaan tulla ainakaan kuukauteen vielä.”Pekka Vehviläisellä on kaksi nelivuotiasta ruunaa omasta oriistaan Aika-Ajosta.”Aika-Ossi oli Pihtiputaalla paikallisraveissa. Takasuoralla oli jotain hässäkkää, niin se laukkasi, mutta oli Samin (Vehviläinen) mukaan tehnyt asiallisen juoksun. Se on iso ruuna, joka tarvitsee vielä aikaa. Varmaan muutamissa pikkuraveissa ajetaan, mutta suuria odotuksia ei vielä tähän kesään ole. Sillä on ajettu 40-vauhteja”, Vehviläinen kertoo.”Aika-Vauhti oli koko kevään parempi kuin Aika-Ossi, mutta katson vieläkö yritän loppukuusta käydä ajamassa koelähdön. Muuten sen starttaaminen menee syksyyn. Hiittejä ei olla vielä ajettu. Aletaan ensi kuussa käymään harkkareissa. Kumpikin näistä on kiva ja toimiva ruuna.”.Hevonen sanelee, koska aloitetaan kilpailemaan. Aineksia siinä on ja hyvä tyyli mennä.Mikko S Laitinen.Mikko S Laitinen kuvailee valmentamansa Estradin olevan vielä ”tasainen työntekijä.””Kykyjäkin Estradilla tuntuu olevan, mutta vielä se ei tunnu siltä, että voisi aloittaa kilpailemisen. Ruuna ei ole vielä hoksannut, mitä tässä hommassa tehdään eikä saa täysin vaihdetta silmään. 3-vuotiaana se meni ok-koelähdön, mutta vähän aaltoillen. Hevonen sanelee, koska aloitetaan kilpailemaan. Aineksia siinä on ja hyvä tyyli mennä”, Laitinen kehaisee.Harri Kotilainen arvioi, ettei hänen ainoa nelivuotiaansa, Myyryn Alisa, osallistu ikäluokkakisoihin ainakaan tänä vuonna.”Myyryn Alisa on vielä kasvanut talven aikana. Se on iso tamma, joten on menty vielä rauhassa. Juoksijalta se tuntuu, mutta ei ole vielä alkukesästä starttivalmis. Se menee hyvällä tyylillä. Uskon, että Myyryn Alisasta tulee ajan kanssa asiallinen hevonen, koska sillä on oikein hyvä asenne ja ravi pelaa”, Kotilainen kuvailee.Anna Monosen treenaama Niemen Oliverakaan ei ole aivan vielä valmis tositoimiin.”Niemen Olivera on käynyt muutaman kerran harjoitusraveissa. Oli tarkoitus kokeilla koelähtöä toukokuun aikana, mutta siltä karkaa keskittyminen isossa porukassa, niin unohdimme sen. Hiiteillä se menee aina hyvin. Ravia tulee ja tyyli on hyvä, mutta varmaan syksyyn menee kilpauran aloitus”, Mononen laskee..4-vuotiaat: Kommellusta kerrakseen.4-vuotiaat: Uusi ikäluokka astuu esiin