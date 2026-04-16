3-vuotiaat: Hyviä aihioita Savossa – Iivo Niskasen Votwomax menee riskisti

Iikka Nurmosella on neljä kolmevuotiasta valmennettavaa, joista kaikilla tuntuu olevan lahjoja kilpailemiseen. Myös varsojen sukutaulut ovat kunnossa.Ruuna Beat Goes On on samasta emästä kuin viime syksyn Derbyssä kolmanneksi yltänyt Where’s The Party.”Beat Goes On on ihan jaksavan ja mukavan tuntuinen varma”, Nurmonen kuvailee. ”Se tuli viime vuonna loppukesästä meille. Siinä se on treenannut, kuten muutkin. Opetuslähtö ajettiin viime vuonna, ja kaksi viikkoa sitten käytiin radalla ajamassa 23-vauhtia läpi. Se on 20.4. Kuopiossa koelähdössä. Ruuna on vielä keskentekoinen, että varmasti vankistuu ensi vuoteen, mutta siinä tuntuu olevan hyvä aihio. Se on tehnyt työnsä hyvin kotona ja radalla. Koelähtö vie varmasti sitä eteenpäin, ja katsotaan sen jälkeen, koska aletaan starttaamaan.”.Myös Callela Cool Onella tähdätään koelähtöön 20.4., kuten mahdollisesti myös tamma Kellyllä.”Callela Cool One on mukava varsa. Silläkin ajettiin opetuslähtö viime vuonna, ja sillä käytiin 23-vauhtisella hiitillä yhdessä Beat Goes Onin kanssa. Säpäkkä, luonteikas tamma, mutta se käyttäytyy radalla tosi mallikkaasti, vaikka on kotona vähän sähköinen välillä. Callela Cool One on mielenkiintoinen ja nopean tuntuinen hevonen.””Kelly on pienempi kuin nämä muut. Se treenaa hyvin ja tekee kotona työnsä, mutta radalla on ollut tosi laiska. Silläkin ajettiin 23-vauhtinen hiitti, ja se oli tosi laiska. Vielä se ei ole ymmärtänyt työnteosta juuri mitään, mutta eiköhän se siitä piristy.”Hiihtotähti Iivo Niskasen kasvattama ja omistama Votwomax tulee näillä näkymin toukokuussa koelähtöön.”Votwomax on mukava ja riski menemään. Se meni hyvällä tyylillä opetuslähdössä viime vuonna. Tammalla tuli kuitenkin helmikuussa pientä murhetta, minkä vuoksi jouduttiin ottamaan rauhassa, mutta nyt se on juuri palaamassa normaalin treeniin. Votwomax oli alkuun tosi laiska, mutta on ottanut muut kiinni ja treenasi talvella siinä missä muutkin. Se oli jo lähellä tulla koelähtöön talvella, mutta helmikuisen takapakin vuoksi se vähän viivästyi”, Nurmonen kertoo..Iikka Nurmosen isällä Ossi Nurmosella on vain yksi 3-vuotias. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että laatu korvaa määrän.”Cash In Goldissa on paljon hyvää; sillä on hyvä työmoraali, ja se on isokokoinen, ravi käy ja kaikin tavoin hyvä hevonen”, Ossi Nurmonen kehuu Ruotsissa syntynyttä oria. ”Pikkuisen myöhäinen se on, kun se on heinäkuussa syntynyt ja siinä on ranskalaista verta kahta puolta. Ori treenaa hyvin. Ulkoisesti se on tosi hieno ja tyylikäs ori. Se on oma hevonen, niin ajetaan jonkin verran ennen kuin tullaan starttiin, mutta ehkä joskus kesällä aloitetaan.”.Sillä on hyvä moottori, ja se jaksaa mennä.Jukka Hakkarainen voitolla aloittaneesta Pinebog’s Bankista.Jukka Hakkarainen on tottunut menestymään ja vaikuttaa siltä, että kolmivuotisjoukkue antaa mahdollisuuden menestyskulun jatkamiselle.Ori Pinebog’s Bank ja tamma Tiffany Ale aloittivat uransa voitoilla.”Pinebog’s Bankissa on hyvä aihio. Se on siitä jännä hevonen, että se on välillä arka, mutta startissa se oli ollut tosi laiska menemään. Sillä on hyvä moottori, ja se jaksaa mennä”, Hakkarainen sanoo.”Tiffanyt Alessa on myös hyvä aihio. Jos vain kaikki natsaa, se voi olla ihan oikea hevonen.”Myös Wild Sky on ehtinyt jo radoille, mutta on tehnyt sen Italiassa. Synnyinmaahansa se palasi vasta hiljattain.”Se on ollut vasta reilun viikon. En osaa siksi vielä sanoa siitä hirveästi, mutta kyllä Wild Sky osaa juosta ja on hyvänkokoinen sekä pitkäjalkainen, hieno tamma.”Hakkaraisen joukkueen täydentää Kriterium-voittaja God Hyperionin jättäneen Pandora Girlin varsa God Atlas ja urallaan 382 740 euroa tienanneen Callela Ladybossin varsa Callela Cleverone.”Callela Cleverone on vähän jäljessä vielä. Se osaa kyllä ravata hyvin”, Hakkarainen kertoo.”God Atlas tulee vähän myöhemmin starttiin, mutta tänä kesänä kuitenkin kilpaillaan, ehkä jopa alkukesästä. Se on treenannut hyvin ja jaksaa mennä. Se on kevytrunkoinen ruuna.”.Vieremällä valmentavalla Timo Väisäsellä on vain yksi 3-vuotias. Siitä on kuitenkin odotuksia, onhan se samasta emästä kuin ikäluokkatähti Piccolo Cocktail.”Silent Waters on ihan mukavalla mallilla. Sitä yritetään viedä starttien myötä eteenpäin. Treenien perusteella ei osaa sanoa vielä mitään lopullista, mutta se tuntuu hyvältä ja jaksavalta hevoselta. Tuntuu, että vauhtia vielä vähän uupuu, mutta josko sitä starttien myötä tulisi lisää. Talvella oli välillä ongelmia ravin kanssa, mutta hevonen varmaan kasvoikin vielä silloin. Kevättalvi on mennyt hyvin. Tämä on suvultaan mielenkiintoinen”, Väisänen sanoo..Tuusniemellä treenaavalla Miika Tenhusella 3-vuotiaita on kolme; kaikki isokokoisia. Ne ovat myös tuttuja sukuja Tenhusen pariskunnalle.”Nemea Pale treenaa ihan hyvin, mutta on isokokoinen ja aavistuksen myöhäinen. Emme ole kiirehtineet sen kanssa, mutta ihan aikataulussa ollaan. Loppukesästä tullaan varmaan startille”, Tenhunen suunnittelee.”Riksu’s Zikzak on tosi iso, varmaan yli 166 senttiä korkea. Se ruunattiin toista kuukautta sitten. Riksu’s Zikzak on iso, vahvan oloinen hevonen, mutta aika perinteinen sukunsa edustaja, että ei ole mikään varhaislahjakas. Tänä vuonna tulee varmaan starttiin, mutta en usko, että ainakaan tänä vuonna päästään ajamaan ikäluokkalähtöjä.””She’s A Keeper on samasta emästä kuin Yes Ma’am. Pitkästä aikaa meillä on tosi isoja varsoja. Tämäkin on sellainen 166–167 senttiä korkea. Siksi tämänkin kanssa voi mennä starttailu syksyn puolelle. Ihan hyvin tämäkin treenaa.”.Kimmo Kärkkäisellä on saman verran 3-vuotiaita, ja ne ovat suvultaan mielenkiintoisia. Belly Borderin emälinjalta on sellaisia juoksijoita kuin reilut 552 000 euroa tienannut Your So Vain, 1,2 miljoona tienannut Credit Winner ja tukku muita kuusinumeroiseen voittosummaan yltäneitä.”Belly Border on vähän raskas, mutta ravaa hyvin. Se on vielä etumatala, joten treenaillaan vielä. Sillä ei ole vielä ajettu kovaa. Ei ori varmaan kaukana ole koelähdöstä, mutta pitää vielä vähän kiristää vauhtia”, Kärkkäinen kertoo.Isokokoinen on myös ruuna Brilliant.”Brilliant on iso ja raskas hevonen. Sekin on varmaan viisi senttiä etumatala ja kovin keskeneräinen. Sitä ajetaan sen mitä ruuna helposti menee, eikä vielä ole hirveästi ahdistettu. Vielä on töitä edessä.”Yonky Tonky Oak on tallikavereitaan kevytrakenteisempi.”Yonky Tonky Oak on muuten valmis, mutta se oli viime vuoden puolella pitkään pois, minkä takia se on vähän jäljessä. Se oli useamman kuukauden ajamatta. Yonky Tonky Oakilla on sama tilanne kuin muilla 3-vuotiaillani, että treenattu on, mutta kovaa ei ole ajettu. Meillä on nyt paha kelirikko, joten täytyy hetki odotella ennen kuin pääsee kunnolla ajamaan.”Kolmen 3-vuotiaan joukkue löytyy myös Jani Hartikaiselta. Odotuksia valmentajalla on ainakin ori Himma’s Here I Go:sta.”Himma’s Here I Go on hiljalleen tulossa koelähtöön. Siltä piti operoida irtopala loppuvuodesta, mutta talven se on treenannut ihan normaalisti. Olemme tykänneet hevosesta. Se on riskin tuntuinen ja iso sekä vahva ori”, Hartikainen kehuu.Lahjakkaalta tuntuu myös Vincent Vega, mutta Make My Dream on henkisesti hieman tallikavereitaan jäljessä.”Vincent Vega on sellainen keskikokoinen hevonen, joka on kasvanut koko ajan tasaisesti. Se on ottanut hyvin treeniä vastaan. Sillekin piti tehdä pieni operaatio loppuvuodesta. Se oli siksi hetken aikaa pois treeniringistä, mutta operaatio on auttanut. Sen jälkeen talvi on päästy treenaamaan hyvin. Vincent Vegan kanssa on tavoite tulla kevään aikana koelähtöön.””Make My Dream on vähän temperamenttinen kaveri. Koelähtö voidaan ajaa tässä keväällä, mutta se ei ole välttämättä vielä valmis kilpailemaan, vaikka on samoissa vauhdeissa kuin kaksi muuta. Se on kolmikosta pienin, sellainen kompakti paketti ja osaa ravata.”.Timo Hulkkosen varsat siirtyivät talvella hänen talliinsa vuokralle muuttaneen Kati Korhosen valmennuslistalle. Hänenkin 3-vuotisjoukkueensa on trio. Näistä Don Finn ja Nekhbet ovat erittäin kookkaita.”Don Finn on tosi iso hevonen, joka kasvaa vielä. Se on petrannut treeneissä, mutta ainakaan keväällä tai alkukesästä ei vielä tulla koelähtöön. Hevonen tuntuu ihan kivalta ja on luonteeltaan mukava ori”, Korhonen kertoo.”Nekhbet on myöskin iso, säkäkorkeudeltaan melkein 170-senttinen. Odotetaan, että kasvu loppuu, ja tullaan sen kanssa koelähtöön varmaan syksyllä. Se on Ranskassa syntynyt, joten sille ei ole Suomessa ikäluokkalähtöjä. Voi olla, että nelivuotiaana aloitetaan vasta kilpaileminen.”Pure Heat ruunattiin talven aikana, kun sen keskittyminen meinasi karkailla treeneissä.”Senkin kanssa tullaan loppukesästä tai alkusyksystä koelähtöön. Tämä ei ole niin isokokoinen, mutta sitä on laiteltu toistaiseksi rauhassa.”.Tuomas Pakkasen 3-vuotisjoukkue käsittää neljä varsaa. Applause on samasta emästä kuin talvella Ruotsissa voittoja napsinut Ray Of Sunshine.”Applause tulee kohta starttiin. Treenit ovat olleet vielä maltillisia, muutaman kerran on käyty radalla. Se on ihan vankan oloinen ja hyvin kehittynyt 3-vuotias. Voidaan kokeilla jotain ikäluokkalähtöjäkin”, Pakkanen sanoo.Ruuna Benji on Pakkasen oma kasvatti.”Sille tuli pieni haaveri, kun hevonen loukkasi itse itseään. Se on ottanut hyvin kiinni, ja kesän mittaan aletaan ajamaan kilpaa. Pretty much allright”, Pakkanen sanailee.Tallin uusin tulokas on Driven To Win.”Sillä ajetaan koelähtö kohta. Se on vauhdikkaan oloinen ja selväliikkeinen. Siitä tulee ihan hyvä kilpahevonen.”Kvartetin täydentää tamma Courageous.”Corageous on mennyt samoja treenejä kuin Benji. Siitäkään ei ole mitään negatiivista sanottavaa. Kesän mittaan aletaan ajamaan kilpaa.”Minna Konttisen valmentaman Reise Reisen kohdalla katseet ovat pidemmällä tulevaisuudessa.”Reise Reise voi ehkä mennä koelähdön toukokuun loppuun mennessä, mutta missään nimessä se ei ole vielä 3-vuotiaana valmis. Se on kasvanut vielä tässä kevään aikana. Siitä tulee ihan oikean kokoinen hevonen, ja muutenkin se on vähän raskastekoisempi ja sellainen junttura vielä. Jos menee oikein hyvin, niin nelivuotistalvella aloitellaan kilpailemaan. Reise Reise on kuitenkin mukava hevonen ja osaa juosta."Teuvo Nikulainen uskoo, että hänen ainoasta 3-vuotiaastaan tulee hyvä kilpatamma."Corredora ei ehkä ole vielä starttikunnossa, mutta kun on vaihdettu kesäkenkään ja hiittailemaan, se on alkanut petraamaan. Se on koko ajan kehittynyt. Kooltaan se on hyvin pieni."Heikki Mikkonen puolestaan epäilee, että hänen valmentamansa Oscietra tulee radoille vasta syksyllä."Se on kovin myöhäinen ja pieni. Oscietra on kovin yritteliäs pikkutamma, mutta 3-vuotiaiden ikäluokkalähdöt tulevat liian nopeasti."Lisäksi Savossa Vieremäläisellä Timo Niskasella on valmennuksessaan 3-vuotias ruuna Wrapper Amerik. Sen kolmas emä on sama kuin vuoden 2010 Kymi GP -voittaja Brionilla. Hevosurheilu ei kuitenkaan tavoittanut valmentajaa.