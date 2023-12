Joulutarina

Selkäloimi on oltava, lämpötila maapallon alailmakehässä on aina joulun aikaan arvoitus riippumatta siitä, millä suunnalla lennellään. Mukaan pakataan myös muutama kuivatusloimi, sillä Joikhulla on Napapiirin oloihin tehty talvikarva ja sen kuivuminen kestää ikuisuuden. Toppaloimi pidempiä pysähdyksiä varten on oltava, ja sadeloimi kaiken varalta. Ensiapupakkaukseen on tallitonttu pakannut kipulääkkeen sekä haavanpuhdistustarvikkeet. Kantapolkeman mahdollisuus on onneksi puolittunut toisen takakengän hokkien pyöristyttyä naurettaviksi nysiksi.