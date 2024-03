Kommentti: Kävi mitä tahansa, vastuun kantaa ravivalmentaja

Mikä on valmentajan oikeusturva?

Amerikassa valmentajat ovat nostaneet kontaminaation keskustelun aiheeksi ihmisten opiaattiepidemian takia. Monet ajattelevat kuten kilpailukiellossa oleva Ron Burke, että piko- tai nanogramman löydöksistä pitäisi päästä, ja siirtää rangaistaviksi vain sellaiset näytteet, jotka sisältävät hevosen suorituskyvylle merkitsevän määrän lääke- tai muuta kiellettyä ainetta. Muuten valmentaminen alkaa muistuttaa “venäläistä rulettia”.

Monet kyselevät, missä on valmentajan oikeusturva? “Valvonta haluaa, että nolla on nolla, ja sehän on hieno periaate. Mutta kun säännöt ovat 1950-luvulta ja testaus 2023 tasolla, säännöt eivät ole enää ajan tasalla. Valmentajasta kilpailuihin lähtö tuntuu samalta kuin heittäisi lisenssinsä rulettipöydälle ja alkaisi toivoa, ettei pallo pysähdy sen numeron kohdalle”, Ron Burke totesi Paulick Report -nettisivustolla.