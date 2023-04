Kommentti: Satsaus pohjoiseen

Pohjois-Suomen jakelu on ollut lehdillemme viime vuosina todellinen murheenkryyni. Vaikka lehdet on lennätetty painamisen jälkeen kalliisti Ouluun, jotta ne ehtisivät lajitteluun ajallaan, jakeluhäiriöt ovat olleet enemmän sääntö kuin poikkeus. Lentokuljetus on muuttunut vuosi vuodelta häiriöalttiimmaksi, ja Postin aikataulut ovat kiristyneet.

Kun Posti kiristi aikatauluja entisestään ja lentokuljetus alkoi muuttua liian haastavaksi, teimme radikaalin ratkaisun. Tästä viikosta lähtien molemmista lehdistä painetaan Kaleva Median Oulun painossa oma pohjoisen painos. Se jaetaan Kalevan varhaisjakelun alueella aamukannossa ja ehtii Postin lajitteluunkin aina ajallaan.

Toivomme Pohjois-Suomen hevosihmisten arvostavan satsaustamme. Moni on kenties lakkauttanut tilauksensa jakelun epävarmuuden takia. Nyt on oikea hetki palata tilaajaksi ja antaa lehdillemme uusi mahdollisuus.

Arvostuksemme Pohjois-Suomea kohtaan näkyy myös sisällössä. Jo tämän päivän Hevosurheilussa maaliskuun Kuukauden hevosena esitellään oululaisen Tapio Kalajan A Kind Of Magic S.

Hyviä lukuhetkiä!

Jari-Pekka Rättyä

päätoimittaja

