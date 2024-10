Lukijan kynä: Mitä muutoksella on haettu? – Veikkauksen Juha Ahjolinna vastaa

Veikkauksen totosivujen uudistuksessa on tehty käsittämättömiä muutoksia.

Käsiohjelman tietojen järjestys on muutettu niin, että ensin tulee sija, sitten matka ja vasta sitten aika. Pelejä suunnitellessa katsotaan kuitenkin ensin yhdistelmää aika ja sija, tuossa järjestyksessä. Nyt sijoitusta joutuu etsimään vasemmalta ja välissä on vielä matka, joten tietojen hahmottaminen ei onnistu.

Mitä muutoksella on haettu ja kuinka tuollainen on edes voinut mennä läpi? Eikö ketään sellaista, joka itse pelaa, ole ollut mukana suunnittelussa?

Käsiohjelmatiedot joutuu klikkaamaan auki joka kerran erikseen, tieto käyttämästäni vaihtoehdosta ei säily.

Puhelimella pelatessa käsiohjelmatiedoista näkyy rivillä noin kolmasosa ja tietoja pitää vierittää vaakasuorassa edestakaisin ne nähdäkseen. Jos tiedot kääntyisivät pystysuoran näytön lisäksi vaakasuoraan niitä voisi ehkä käyttää, nyt ei.

Vanhat sivut olivat huomattavasti selkeämmän näköiset. Tietojen ryhmittely oli parempi. Turhien pisterivien poisto auttaisi vähän.

Veikkauksen uusia sivuja ei voi nykyisellään käyttää pelien suunnitteluun vaan pelit on suunniteltava joko paperisten käsiohjelmien tai Hippoksen loistavan Heppa-järjestelmän avulla. Miksei se ollut pohjana uudistuksessa?

Uusi vaihtoehto oli rinnan vanhan kanssa kuukausia. Yhtään korjausta sivujen puutteisiin ei ole kuitenkaan tehty. Miksei? Uudet sivut ovat pelaajille käyttökelvottomat.

Timo Herranen

Vastineena edelliseen:

Kiitämme kirjoittajaa sekä muitakin palautetta meille antaneita hyvistä kehitysehdotuksista. Ymmärrämme, että Toto-pelisivuston muutos oli suuri muutos asiakkaillemme. Uskomme käyttäjäkokemusten selkeästi paranevan, kun asiakkaat löytävät uuden sivuston tuomat palvelut ja lisäarvon, joita uudella saitilla on ja mitä se mahdollistaa

Toton pelisivuston muutos oli iso ja välttämätön. Vuonna 2017 lanseerattu "vanha pelisivu" perustui vuoden 2012 designiin. Projektin luonteesta johtuen kehitys jäi vähäiseksi ja palveluita karsittiin. Suurin muutos oli sivuston tekeminen responsiiviseksi, jolloin se mukautuu automaattisesti eri laitteiden näyttöihin. Suhteellisen pienestä muutoksesta huolimatta saamamme palaute oli samankaltaista. Nyt uudessa designissa on tuotu useita lisäpalveluita sekä ennakoitu ja mahdollistettu palvelun jatkuva kehitys. Tuomme uudelle sivustolle uusia tietoja ja ominaisuuksia asiakaspalautteiden perusteella.

Aiemmin kohdevalikoima oli huomattavasti suppeampi, ja pelipalvelut olivat hajautettuna useille verkkosivuille. Nykyään pelattavien kohteiden määrä on kasvanut huomattavasti, ja kaikki pelaamisen palvelut on keskitetty Veikkaus.fi-sivustolle. Toto-pelejä pelaavien asiakkaiden jakauma aktiivisten totopelaajien ja muiden pelituotteiden käyttäjien välillä on myös muuttunut merkittävästi, mikä on lisännyt tiedon ymmärrettävyyden merkitystä.

Asiakkaillamme on paljon erilaisia mieltymyksiä, joita pystymme palvelemaan parhaiten antamalla pelaajan itse vaikuttaa valinnoillaan, mitä haluaa nähdä sivustolla.

Suuren tietomäärän, tiedon selkeyden ja riittävän ison tekstin välillä joudutaan tekemään aina kompromisseja. Vanhan pelisivun tapaan tietoja täytyy edelleen scrollata, mikä ei ole ollut optimaalista erityisesti kapeilla laitteilla, kuten puhelimilla. Olemmekin juuri suunnittelemassa tiivistä lähtölistaa, joka näyttää aiemmat startit ilman sivuttaista scrollausta puhelimella.

Tavoitteena on, että asiakas voi itse jatkossa päättää tiiviin ja nykyisen kaltaisen näkymän välillä. Sivulle tulevat myös ladattavaksi käsiohjelmat, jotka ovat varmasti monelle aktiiviselle Toto-pelaajalle edelleen tuttu ja toivottu formaatti lukea lähtölistoja.

Sijoitus on näkymässä siirretty vasemmalle, jotta se näkyisi nopeammin erityisesti pienemmillä laitteilla, kun käyttäjät tarkastelevat lähtölistaa. Joillekin asiakkaille sijoitus on myös helpommin ymmärrettävä kuin kilometriaika, minkä vuoksi sitä on painotettu tulosten selkeyttämiseksi.

Kaikki asiakkaan tekemät muutokset tallentuvat pelitilikohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että lähtölistan ja kilpailutulosten muutokset säilyvät riippumatta siitä, käytetäänkö palvelua tietokoneella, tabletilla tai puhelimella, kunhan muutokset on tehty kirjautuneena pelitilille.

Muutoksia teemme viikoittain. Osa niistä on kaikkien pelaajien huomattavissa, kun taas osa on pienempiä parannuksia tai korjauksia järjestelmän taustalla.

Juha Ahjolinna

Tuoteryhmäpäällikkö

Veikkaus