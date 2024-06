Lukijan kynä: Väärille huhuille stoppi – "Tavoitteena on nostaa kuiviketurvetta enemmän kuin koskaan"

Kuivikkeita käyttävien eläintilojen taloudellinen ahdinko on Suomessa riittävän haastava ilman markkinoilla vellovia vääriä huhuja. ”Markkinatietojen” mukaan kuiviketurpeen tuotanto on loppunut tai loppuu hyvin pian, koska tuotantopinta-alat loppuvat parissa vuodessa, uusien lupien myöntäminen on lopetettu ja Neova myy vähätkin kuiviketurpeensa joko energiantuotantoon tai kasvualustoiksi Keski-Eurooppaan.